Трудных подростков в Гомельской области воспитывают туризмом

Туризм как воспитательную меру активно используют уже на протяжении пяти лет.

В этом году его тематика посвящена Году родной земли, рассказал заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Александр Васильцов.

Не так давно состоялись районные туристические слеты подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел райисполкомов и администраций районов города Гомеля. По их результатам лучшие команды отправились на областной туристический слет. Он пройдет 23-24 июля в урочище Веслидное Лельчицкого района на живописном берегу реки Уборть.

Около 200 трудных подростков в возрасте 13-16 лет продемонстрируют туристическую подготовку, что предполагает установку палатки, вязку узлов за одну минуту, разжигание костра из одной спички. В программе слета традиционно – туристическая полоса препятствий, конкурс на лучшее оформление и приготовление походного блюда, лучшее исполнение туристической песни, спортивное ориентирование, соревнования по волейболу и другое. Детей будут сопровождать их представители: начальники отделов по делам молодежи, заместители председателей комиссий по делам несовершеннолетних, начальники инспекций по делам несовершеннолетних Гомельской области. Судейская команда определит три команды-призера, а также победителей в 14 номинациях. В подарок – дипломы, призы, сувениры.

Как отметил Александр Васильцов, турслет преследует цель профилактики правонарушений, преступлений, пьянства и наркомании среди мальчишек и девчонок, не достигших совершеннолетия. По его мнению, через приобщение молодых людей к активному отдыху нередко приводится в норму не всегда приемлемое для общества поведение несовершеннолетних.

Александр Васильцов сообщил, что на 1 июля текущего года в инспекциях по делам несовершеннолетних городских и районных отделов внутренних дел области состояли на учете 1915 подростков, что на 14,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент БЕЛТА.