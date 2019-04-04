Совместить семейный отдых с рыбалкой и мастер-классом по стрельбе: что предлагают современные белорусские агроусадьбы

Съёмочная группа программы «Центральный регион» навестила загородный дом Михаила, который начинал строить для себя и детей. Функциональное назначение изменилось уже в разгар возведения. Теперь на уютной даче отдыхают другие семейные пары. И в этом – концепция усадьбы.

Михаил Артёмов, хозяин агроусадьбы:

Дом строился для себя и детей, а потом пришло осознание, что дети, как правило, любят жить в городе, и, наверное, не скоро надумают посещать сельскую местность. О комфорте гостей хозяин начал заботиться на этапе проектирования и оснащения усадьбы. Дизайн интерьера и зоны отдыха Михаил разрабатывал самостоятельно. Чувство прекрасного и желание оборудовать всё, как «для себя» помогало хозяину создать стильный и уютный дом.

Михаил Артёмов:

На этапе строительства дом делался уже конкретно под усадьбу, для отдыха людей. Прежде всего, мы ориентируемся на семейный отдых, на отдых с детьми. Благодаря этому я стал практически сельским жителем. Три года назад уехал из Минска, я здесь зарегистрировался, здесь практически постоянно проживаю, в данной деревне. Я взял участок земли, который использую для сада, огорода. Он такой большой, что позволяет отдыхать, бегать детишкам. Теперь в живописном, экологически чистом месте можно найти занятие на любой вкус. Для любителей охоты хозяин даёт мастер-классы по стрельбе, для рыболовов оборудована отдельная зона.

Михаил Артёмов:

Я увлекаюсь охотой, для меня это фитнес, спорт. Я хожу на охоту не для того, чтобы что-то добыть и положить в холодильник. Для меня это движение. Плюс я увлекаюсь стендовой стрельбой, стреляю спортинг, компакт-спортинг. И я всех желающих могу познакомить с этим видом спорта, дать азы по стрельбе по летающим тарелкам. Во внутреннем дворике можно в вечернее время приготовить что-то на мангале, русская печь пользуется большим спросом. Дети любят качели, поиграть в мяч на баскетбольной площадке. Есть благоустроенная песочница, возле которой в летнее время ставится батут. Есть прудик, в котором есть карп, белый амур. За это не нужно дополнительно платить. Это включено в оплату.

Описать свою целевую аудиторию хозяин затрудняется. Отдохнуть в кругу друзей и семьи приезжают и земляки, и жители дальних стран. Предположения о том, что такой отпуск стоит баснословно дорого, мужчина слышал не раз. За три года в агроусадебном бизнесе Михаил убедился: со стереотипами и предубеждениями нужно бороться.

Самый действенный способ – открытый прайс-лист на сайте и реальные отзывы посетителей. В гостевой книге без труда находим слова благодарности, обещания вернуться и даже детские рисунки.

Михаил Артёмов:

Многие задают вопрос: «У вас, наверное, только россияне и отдыхают?» Неправильно это предположение. В основе своей отдыхают белорусы, из Минска. Многие предпочитают отдыхать в летние месяцы. Отдыхая здесь, создаётся впечатление о тех людях замечательных, которые живут в нашей стране.

Кроме спокойного отдыха вдали от цивилизации, агроусадьба привлекает и возможностью спланировать отпуск самостоятельно. Контролировать гостей здесь не принято. Приготовить обед или ужин можно в русской печи, а насладиться природой не помешают шумные соседи.