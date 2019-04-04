«Собака – это тоже гость». В агроусадьбе под Логойском вас примут с животными и напоят из тульского самовара под звуки патефона

Этот тульский самовар-«грушу» хозяин усадьбы получил в подарок. Тогда семья не могла и представить, что агрегат послевоенных годов станет своего рода аттракционом для приезжих. Традиционное чаепитие особенно удивляет гостей из Бельгии, Израиля и даже России.

Впрочем, традиционного и самобытного на этой агроусадьбе в изобилии. Коллекцию самоваров, картин и мебели Анатолий Бутько собирал из любительского интереса. Колоритные вещицы прошлых веков теперь занимают почётное место в доме, гостями которого становятся ценители прекрасного из разных стран.

Павел Бутько, администратор агроусадьбы: Всё начиналось в далеком 2006 году, когда отец принял решение построить дачу для семьи. Он немного увлёкся, и получилось, что имеем. То есть полноценный агротуристический комплекс, который может принимать гостей. Изначально была просто земля и небольшая постройка, которая сейчас используется под котельную. Потом – строительство бани. Потом фасад здания, постепенно всё возводилось. Территория окультуривалась – строились беседки, бассейн, футбольное и волейбольное поля. Территория большая, локаций много. Всё строилось под гостей, мнения которых мы слушали.

Развивать семейный бизнес сейчас помогают Павел и Мария. Брат и сестра с энтузиазмом рассказывают о многочисленных мероприятиях, которые им приходилось организовывать на территории усадьбы. Среди популярных – свадьбы, корпоративы и тимбилдинги.

Павел Бутько: Эта сфера агротуризма – по большей части, это семейный бизнес. На данный момент в усадьбе работает вся наша семья. Мама помогает убираться, отец контролирует весь процесс, мы с сестрой организовываем мероприятия, подбираем персонал, который у нас эти мероприятия организовывает. Процесс подбора персонала – это определённая наука, которая требует много времени, чтобы понять, какие люди нужны нам. Самые большие мероприятия – это корпоративы.

Беларусь славится IT-конторами, в которых большое количество сотрудников. И в последние три года это стало очень популярно – отдыхать на природе, на свежем воздухе. Большая территория – усилий больше тратится на то, чтобы её содержать в чистом и аккуратном состоянии.

Мария Бутько, администратор агроусадьбы: Всё зависит от того, какого формата мероприятие, сколько людей для этого нужно. Но стабильно на кухне трудятся повара, помощники поваров. Трудится персонал, который занимается уборкой помещений, трудятся официанты, администраторы. Если нужно, даже охранники. Были у нас такие мероприятия, где запросили услуги секьюрити.

Мария Бутько: Цена может меняться в сезон. В межсезонье, естественно, стоимость ниже. Действуют сезонные скидки. Допустим, сейчас у нас действует специальное предложение для тех, кто хочет отдохнуть. Все будет стоить на 50% меньше. Мы придерживаемся той политики, что все равны: у нас могут отдохнуть как белорусы, так и иностранцы.

Такая политика сейчас актуальна для спортивных болельщиков. Остановиться в агроусадьбах области планируют многие гости II Европейских игр. В преддверии самого ожидаемого события этого лета семья Бутько продумывает каждую мелочь. Тёплый приём обещают и самым требовательным гостям.

Мария Бутько: Был гость, который приехал и сказал: «Я хочу заказать отдельное меню для моей собаки. Собака будет проживать в номере. Три раза в день её нужно кормить в это время». Мы это делали, потому что собака – это тоже гость. У нас заявлено, что к нам можно приезжать с животными, если люди берут на себя ответственность по уходу за животным.

Семьёй работать сложно. Но у нас это получается хорошо, потому что мы знаем, для чего мы это делаем. Потому что мы друзья – могу сказать за себя и за брата. Мы работаем, как одна большая команда, и было очень мало таких моментов, когда мы в чём-то не соглашались друг с другом.

Павел Бутько: Белорусский самобыт, который может понравиться туристам, у нас присутствует в повседневном сервисе. Мы готовим в печи, мы устраиваем фуршеты и приёмы пищи на улице, что может понравиться туристам, это дополнительный антиквариат, который может приобрестись, чтобы всех удивить.

Дмитрий Юркевич, шеф-повар:

В Европе давно развита система экотуризма. В Беларуси в полном объёме набирает обороты распространение агрусадеб. И так как это наш национальный колорит, мы используем наши национальные блюда. И белорусы, и иностранцы предпочитают белорусскую кухню. Самое распространенное – это, конечно, драники. Как ни говори, но это, всё-таки, наше национальное достояние.

Есть ещё такое блюдо, как деруны, которое мы тоже предлагаем гостям. Классический борщ и жур – это классика, которую наши гости тоже очень любят. Когда приезжают европейцы, мы стараемся окунуть их в наш национальный колорит. У нас есть большая зона барбекю, где мы предлагаем участвовать вместе с нашими поварами профессиональными, сделать какие-то блюда либо на мангале, либо в казане. Многие думают, что в казане можно приготовить только плов, но, на самом деле, это не так. Мы сделали больше аутентичную кухню – картофель запекаем в казане, мясо тушим. У меня появляется какая-то особая гордость за свою страну, что я могу показать и рассказать. У нас много чего можно показать и рассказать иностранцу.

К слову, кулинарные шедевры в белорусском стиле – изюминка агроусадьбы. Дмитрий, к примеру, долго работал в столичных ресторанах итальянской кухни. Пармезан и базилик повар с лёгкостью сменил на картофель и сало.

Дмитрий Юркевич:

В какой-то момент я понял, что работа на агроусадьбе для меня будет более интересной, потому что я могу вспомнить свои исторические корни и параллельно с нашими известными шефами продвигать белорусскую кухню. Это своеобразный урок в жизни.

Вклад агроэкотуризма в экономику страны и её регионов в ближайшее время планируют оценить с помощью научного исследования. Но уже сейчас очевидно – спрос и предложение находят друг друга. Только в прошлом году в Логойском районе появилось 9 новых агроусадеб. А значит отдохнуть на природе, отправиться на охоту и попробовать национальную кухню – больше не мечта, а реальность.