Семь чудес Беларуси: Мирский замок

Чтобы познакомиться с белорусской историей, Антон с друзьями добирались из России двое суток. У автотуристов со стажем свои привычки. Для них место парковки и гостиница важны не меньше экскурсий. В Мирском замке россияне нашли все, что хотели.

Антон Ильин, автотурист (Россия):

Приятно, что государство следит за этими памятниками, все поддерживается. Везде можно все посмотреть, почитать, увидеть. Это не заброшено, в хорошем состоянии. Для туриста — приятно.

Свой взгляд на уникальный памятник Средневековья есть и у местных. Замок, хоть он и стоит на краю городка, стороной никто не обходит. За 10 лет родной поселок превратился в туристический центр европейского масштаба.

Больше туристов — больше прибыли. Увидеть три десятка выставочных залов с оригинальными экспонатами только в выходные приезжают до 5 тысяч туристов. Многие экспозиции уникальны не только для Беларуси, но и для всей Восточной Европы. Особый статус замок приобрел после включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

София Шишкевич, главный хранитель фондов музея «Замковый комлекс «Мир»:

В нашем музее представлены тысячи экспонатов. Самый уникальный экспонат — гобелены конца XVI – начала XVII века из Фландрии. В нашей республике из всего два, и оба находятся в нашем музее.

Реставрационные работы в замке начались еще в середине 80-х. За два десятилетия руины главного корпуса и чудом сохранившиеся после многочисленных войн башни реставратором удалось восстановить и превратить замок в жемчужину оборонительной архитектуры.

Сергей Березовский, и.о. директора музея «Замковый комплекс «Мир»:

Работаем и с Польшей, пытаемся завязать совместные проекты, и с другими странами, пока ближнего зарубежья. Прирост уже очевиден: в прошлом году нас посетили 160 тысяч туристов, только с апреля по сентябрь этого года нас уже посетили 151 тысяча человек.

В два раза увеличить количество туристов в Мирском замке планируют не только за счет истории. Здесь редко ограничиваются одной экскурсией. Помимо экспозиций внутри комплекса постоянно работают собственные кафе и гостиница, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Неоднократно разрушаемый и перестраиваемый на протяжении пяти столетий, сегодня Мирский замок по праву называют визитной карточкой белорусской архитектуры.