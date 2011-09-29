Культурной столицей Беларуси в 2012 году станет Несвиж

В городе, основанном в XIII веке, немало уникальных архитектурных памятников, которые сегодня привлекают множество туристов.

Слуцкая брама — единственные дошедшие до наших времен ворота, встречающие гостей, въезжающих в «старый город» с востока. А Несвижская ратуша — древнейшая из сохранившихся в Беларуси. Но самый знаменитый — Несвижский замок, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В XVI веке в городе была открыта типография, где издавались первые книги на белорусском языке. А в Несвижской учительской семинарии учился Якуб Колас, который написал здесь немало стихов и юмористических рассказов. Несвиж, кроме того, родоначальник отечественного театрального искусства Беларуси.

Новый статус позволит городу привлечь еще больше туристов. К слову, акция «Культурная Минск» стартовала в 2010 году. Тогда ею стал Полоцк, а в этом году — Гомель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».