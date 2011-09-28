«Семь чудес Беларуси»: Бобруйская крепость

Это одно из самых сильных и неприступных оборонительных строений XIX века.

От «чуда Беларуси» — Бобруйской крепости — сегодня остались в основном развалины. Около пятидесяти объектов: башня, так называемые «горжевые редуиты», казармы. Однако о самом полезном в войне 1812 года оборонительном строении не забывают и сейчас. Часть объектов — на реконструкции. Но работы еще очень много.

Эту крепость начали возводить в Бобруйске в 1810 году на месте старого города. Строительство происходило невероятно быстрыми темпами — укрепление на территории в тысячу сто гектаров выросло буквально за год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Царик, научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея:

Кирпич-сырец должен был минимум год пролежать на стеллажах, и только потом его обжигали. Предполагалось, что в его состав входил яичный желток, но экспертиза показала, что его там нет. Кирпич сделан на отходах конопляного масла...

Материалы для строительства Бобруйской крепости сюда привозили из Карелии и с Кавказа. Огромные затраты были оправданы: укрепление считалось одним из самых сильных и неприступных, причислялось к первоклассному и было оснащено по последнему слову военного искусства. Как результат — крепость стойко выдержала двухмесячную осаду наполеоновских войск. Это общеизвестный факт. Однако укрепление, оказывается, использовалось не только в оборонительных целях.

Анатолий Царик, научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея:

Здесь находились узники-декабристы, члены Южного общества — на каторге. По одному из рассказов Пикуля, в укреплении Фридриха Вильгельма была яйцевидная камера, где нельзя было ни сесть ни встать.

Сегодня уже не так просто это представить, но сооружения соединялись между собой перекидными мостами. Поговаривают, что не только по ним можно было перебраться из одной части крепости в другую...

Анатолий Царик, научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея:

Каждый казематированный бастион-редуит соединялся подземными галереями. Есть предположение, что они соединялись между собой, выходили за пределы крепости — даже за территорию реки Березина.

Крепость-склад, политическая тюрьма, непосредственно оборонительная постройка — чем только не служила бобруйская твердыня. Сейчас здесь проводят экскурсии и снимают кино. А стены укрепления в ожидании реставрации. Кто знает, может, именно после восстановительных работ жители и гости Бобруйска наконец постигнут тайны подземных ходов крепости?