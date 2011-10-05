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Из-за забастовки авиадиспетчеров из Греции не может вылететь группа белорусских туристов

05 октября 2011 17:50
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Аэропорты Греции отменили все рейсы на 24 часа из-за всеобщей забастовки диспетчеров. Госсектор протестует против планов правительства уволить в «рабочий резерв» до 30 тысяч госслужащих в обмен на кредиты ЕС и МВФ.

Бастуют также врачи, отказались от работы учителя и университетские преподаватели. Закрыты паромные линии, железные дороги, а также все достопримечательности, включая Акрополь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По данным Афинского международного аэропорта, сегодня отменены более 500 рейсов. Туристы вынуждены корректировать свои планы: отправляться в Грецию на день позже или задержаться с возвращением.

Так, сегодня из-за забастовки афинских диспетчеров с 7 утра на 11 вечера перенесен вылет из Минска чартерного рейса. Напротив, из Греции почти сутки не могут вылететь наши соотечественники, которые накануне отправились в паломнический тур.

Наталья Некрашевич, руководитель паломнической службы туристического агентства:
Группа паломников уже сегодня должна была быть в Минске, но вылет в связи с забастовкой перенесен, и вылетят они сегодня в 2.40 — 6 октября вместо 5 октября. Были предприняты все меры для, того, чтобы свести к минимуму какие-то неудобства по ожиданию в аэропорту. Он закрыт и не принимает людей. Мы продлили пребывание паломников в отеле, без каких либо дополнительных затрат для них.

# Кризис в Греции # Туризм

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