Предприниматели в Столбцовском районе реставрируют усадьбу XVIII - XIX веков

Десять лет назад предприниматели Наталья и Андрей Запольский приехали в Столбцовский район в поисках места для размещения производства. Проезжали через деревню Сула и удивились красоте здешних пейзажей. Однако понемногу очарование природой уступила место любопытству. За пять последующих лет Запольские наведывались сюда неоднократно. Видели, как все больше разрушается старая усадьба. И решили все восстановить!

Впервые Сула упоминается в XVI веке. Земли считались королевскими и принадлежали Стефану Баторию, затем Радзивиллам и, наконец, Ленским. При поддержке местных властей и Министерства культуры Беларуси в 2006 году остатки бывшей усадьбы конца XVIII - XIX веков начали превращаться в агротуристический комплекс историко-культурного направления «Помещичье имение Сула». Здесь сделана уже конюшня, скоро откроются гостиница, ресторан с белорусской национальной кухней, сообщает ctv.by со ссылкой на «Белорусскую ниву».

Андрей Запольский:

Приятно поразила поддержка со стороны местных жителей. Честно говоря, на это мы совершенно не рассчитывали. Мужчины обращались к строителям - предлагали помощь. Бабушки приносили реставраторам молоко. Видно, что люди очень положительно отнеслись к тому, что это место, наконец, начало возрождаться.



Но возрождению предшествовало много бумажной - по оформлению необходимых документов - и даже архивной работы. Исторические сведения, касающиеся Сулы, Запольские сами искали в архивах разных стран.



Андрей Запольский:

Это занятие больше для души. Ведь, как подсчитали мы с женой, деньги, вложенные в реставрацию этого комплекса, при нашей жизни вряд ли к нам вернутся ...

Но беспокоит Запольского не это. Наоборот. Предприниматели готовы вложить деньги и в реставрацию старого парка с тремястами видами деревьев, который также пришел в упадок. А еще - в восстановление полуразрушенной ротонды (круглая постройка, увенчанная куполом), которая после Рижского договора перешла к советской стороне. В 1927 году здесь был похоронен белорусский художник Ленский. Однако в 60-е годы прошлого века семейный склеп Ленских, построенный в стиле античных храмов, был разграблен, сообщает ctv.by со ссылкой на «Белорусскую ниву».



Андрей Запольский:

Это, пожалуй, самая печальная страница из истории имения. Мы неоднократно обращались к властям, чтобы приобрести и эту часть Сулы. Однако безрезультатно. Получить ротонду, например, мы не можем, так как у нее просто нет ... хозяина. По бумагам следует, родового склепа Ленских вообще не существует ...

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