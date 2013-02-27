Новости Беларуси. Получить многократную краткосрочную визу на год могут белорусы, посещавшие в 2012 году Болгарию. Это касается тех, кто ездил по туристической, гостевой, бизнес-визе или как собственник недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Согласно болгарскому законодательству, виза для краткосрочного пребывания выдается иностранцу, который въезжает в страну сроком пребывания до 90 дней в течение каждых шести месяцев с даты первого въезда. При этом указанная возможность не распространяется на малолетних и несовершеннолетних детей, путешествующих в Болгарию без родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.