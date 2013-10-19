Новости Беларуси. Полесские аграрии учатся зарабатывать на уникальной природе родного края. О необходимости развивать туризм в пойме Припяти говорил и Глава государства. Полесье до недавнего времени оставалось неизвестной землей не только для европейцев, но и для большинства самих белорусов. Теперь же там готовятся к наплыву туристов.

О том, что Туров может стать настоящей белорусской туристической Меккой, говорилось уже не раз. Однако наличие богатой истории и уникальной природы - условие хоть и обязательное, но не достаточное. Современный турист требователен. Ему нужны условия, максимально приближенные к привычному укладу современной жизни. Наблюдать даже за самым нетронутым уголком дикой белорусской природы европеец предпочитает в прямом смысле слова в тапочках и халате, и, желательно, не выходя из номера. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. В Турове открыли гостиницу с видом на уникальный луг.

Андрей Терешатов, старший администратор гостиничного комплекса:

Основная изюминка этого всего комплекса знаменитый на всю Беларусь, и, думаю, на всю Европу, Туровский луг, на котором гнездится птица кулик, у которой единственное место гнездования именно на этом месте.

Наплыв орнитологов со всего мира ожидается ещё только в марте. Однако за два месяца работы комплекс уже принёс более двухсот миллионов рублей. Дивиденды от вложений в туризм получает местное сельхозпредприятие. Именно аграрии три года назад решили создать цивилизованные условия для знакомства с родной Беларусью.

Татьяна Кацубо, начальник отдела по туризму ОАО «Туровщина»:

У нас есть 4 туристических объекта. Это гостиница с мини-рестораном, единственная в стране плавающая гостиница «Полесье», туристический комплекс на озере «Белое», и, вот, этот новый комплекс «Струмень». Интерес виден, не было бы интереса - не было бы и бизнеса.

Новый комплекс уже забронирован на декабрь и январь. Каникулы здесь проведут гости из России.

Кстати, именно россияне чаще других иностранцев выбирают белорусский экотуризм. За экзотику и европейский сервис люди готовы платить хорошие деньги. Как результат, за последние три года количество агроусадеб на Гомельщине без малого утроилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.