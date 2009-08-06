Плетёные заборы, клумбы и домик гномика белорусской деревни Мирогощь

Местные жители своими руками превратили деревню в райский уголок (ФОТО + ВИДЕО).

Изменить до неузнаваемости малую родину они умудрились, не потратив ни рубля из бюджета. Деревня в Чериковском районе необычна даже в названии. Мирогощь – в белорусских широтах звучит непривычно. Говорят, так её назвали ещё во времена Северной войны. В этих краях русские и шведские войска объявили перемирие. Местные жители название переиначили на современный лад. Мирогощь – «мир гостям». А чтобы прослыть по-настоящему гостеприимными хозяевами, своими силами благоустроили посёлок.

Здесь всегда аккуратно обкошена трава, а на земле – ни бумажки, ни окурка. С недавних пор деревеньку ещё и забавные скульптуры украсили. Идейный вдохновитель проекта – Валентина Зубова. Связист по профессии, она всегда была зодчим по духу.

– У нас деревенька небольшая. Спонсоров нет, денег просить не хочется. Вот и решили сами. А когда спрашивают у меня «зачем это вам?», отвечаю – это же моя деревенька, – говорит Валентина ЗУБОВА.

Так и появились в Мирогощи плетёные заборчики, клумбы, а вместо пеньков – домик гномика и улитка Люлитка. Произведения бесценны. Во-первых, местному бюджету не стоили ни рубля. Во-вторых – гармонично вписались в деревенский ландшафт.

Жителей в Мирогощи – чуть больше сотни, а выглядит деревенька, не хуже агрогородка. С той лишь разницей, что последние благоустраивают за счет бюджетных средств, а деревенские всё сделали сами. Настоящей толокой.

В деревеньке нет ни школы, ни детсада. Летом приезжает много детворы. Из Черикова, Могилёва и даже Москвы. Вот и построили для них детскую площадку. И теперь ребята не по оврагам да лесам играют, а под присмотром у родителей.

– Нам здесь очень нравится. Мы здесь каждый день «торчим», – говорят детишки.

Идей и энтузиазма у местных жителей хватает. Здесь считают, что ещё можно многое сделать. В Мирогоще вообще всерьёз настроены на участие в республиканском конкурсе по благоустройству. И не без оснований верят в победу.