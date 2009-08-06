Прямой эфир

Плетёные заборы, клумбы и домик гномика белорусской деревни Мирогощь

06 августа 2009 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Местные жители своими руками превратили деревню в райский уголок (ФОТО + ВИДЕО).

Изменить до неузнаваемости малую родину они умудрились, не потратив ни рубля из бюджета. Деревня в Чериковском районе необычна даже в названии. Мирогощь – в белорусских широтах звучит непривычно. Говорят, так её назвали ещё во времена Северной войны. В этих краях русские и шведские войска объявили перемирие. Местные жители название переиначили на современный лад. Мирогощь – «мир гостям». А чтобы прослыть по-настоящему гостеприимными хозяевами, своими силами благоустроили посёлок.

Здесь всегда аккуратно обкошена трава, а на земле – ни бумажки, ни окурка. С недавних пор деревеньку ещё и забавные скульптуры украсили. Идейный вдохновитель проекта – Валентина Зубова. Связист по профессии, она всегда была зодчим по духу.

– У нас деревенька небольшая. Спонсоров нет, денег просить не хочется. Вот и решили сами. А когда спрашивают у меня «зачем это вам?», отвечаю – это же моя деревенька, – говорит Валентина ЗУБОВА.

Так и появились в Мирогощи плетёные заборчики, клумбы, а вместо пеньков – домик гномика и улитка Люлитка. Произведения бесценны. Во-первых, местному бюджету не стоили ни рубля. Во-вторых – гармонично вписались в деревенский ландшафт.

Жителей в Мирогощи – чуть больше сотни, а выглядит деревенька, не хуже агрогородка. С той лишь разницей, что последние благоустраивают за счет бюджетных средств, а деревенские всё сделали сами. Настоящей толокой.

В деревеньке нет ни школы, ни детсада. Летом приезжает много детворы. Из Черикова, Могилёва и даже Москвы. Вот и построили для них детскую площадку. И теперь ребята не по оврагам да лесам играют, а под присмотром у родителей.

– Нам здесь очень нравится. Мы здесь каждый день «торчим», – говорят детишки.

Идей и энтузиазма у местных жителей хватает. Здесь считают, что ещё можно многое сделать. В Мирогоще вообще всерьёз настроены на участие в республиканском конкурсе по благоустройству. И не без оснований верят в победу.

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

Белорусская деревня Мирогощь

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
23 июля 2009 14:47

Трудных подростков в Гомельской области воспитывают туризмом

21 июля 2009 07:45

Как в Беларуси снять домик за городом на лето

17 июля 2009 11:50

Купание запрещено в 56 водоемах Беларуси