Парализованный британец пересек Атлантику на паруснике

Сорокадвухлетний британец Джефф Холт стал первым страдающим параличом четырех конечностей человеком, которому удалось в одиночку под парусом пересечь Атлантический океан.

Холт стартовал с острова Лансароте на Канарах 10 декабря 2010 года. Почти месяц спустя — 8 января — он добрался до берега острова Тортола, в заливе Кейн Гарден на Британских Виргинских островах, где его встретили жена Элейн и сын Тимоти, сообщает БЕЛТА.

В общей сложности 18-метровый катамаран Холта «Неосуществимая мечта» преодолел расстояние в 4345 км. По словам яхтсмена, на планирование и подготовку этого путешествия ушло несколько лет. Специально построенное небольшое судно пришлось приспособить для передвижения по нему на инвалидной коляске, а управление осуществлялось нажатием кнопок, которые в свою очередь приводили в действие гидравлические механизмы. Самые серьезные трудности в трансатлантическом переходе Холт испытывал из-за слабого ветра и неполадок двигателя.

На катамаране вместе с ним находилась сиделка Сюзанна Скотт, которая стирала одежду и готовила. Также мореплавателя в путешествии сопровождал видеооператор. Однако в управлении судном Холт не прибегал к помощи этих людей.

До нынешнего плавания Джефф Холт пересекал под парусом Атлантику трижды, последний раз более 25 лет назад. В 1984 году в результате неудачного подводного заплыва он сломал шейный отдел позвоночника, что привело к параличу конечностей и ограниченной подвижности рук.

Два года назад Холт проплыл под парусом вокруг Великобритании, став опять-таки первым в истории страдающим параличом четырех конечностей человеком, сумевшим это сделать в одиночку.