От Гродно до Друскининкая пойдет теплоход

Туристический теплоход в ближайшем будущем планируется пустить между Гродно и Друскининкаем.

Маршрут, который сейчас разрабатывается специалистами, начнется в Гродно, пройдет по Августовскому каналу и завершится в литовском Друскининкае. Водный путь будет доступен не только для пассажиров теплохода, но и для спортивных туристов, решивших пересечь дистанцию на байдарках. Среди основных трудностей - недостаточная для теплохода глубина, поэтому перед запуском маршрута предстоит провести работы по изменению русла реки.

По белорусской части Августовского канала уже курсирует теплоход «Неман», способный принять на борт 50 пассажиров. За период навигации с 15 апреля по 1 сентября этого года он перевез 17,5 тыс. человек, сообщает БЕЛТА.