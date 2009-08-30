Наследие Брестчины под угрозой

Сегодня на территории Брестской области расположено более 315 объектов историко-культурного наследия. Как оказалось, большинство из них находится в плачевном состоянии.

Историко-культурное наследие Брестчины оказалось под угрозой разрушения. Специалисты обследовали знаменитые памятники, и пришли к выводу: большей части достопримечательностей нужна срочная реставрация. Другим же туристическим объектам не хватает элементарного — инфраструктуры и рекламы.

История деревни Молодово Ивановского района связана со знаменитым дворянским родом Скирмунтов. Правда, свидетельств древней эпохи в этих местах с каждым годом все меньше. Дворянский замок сгорел во время Великой Отечественной, а каплицу и фамильную усыпальницу разрушили дождь, ветер и человеческая невнимательность. Притом, что памятник в списке историко-культурных ценностей. И ежегодно сюда приезжают десятки туристов.

В древнюю церковь паломники спешат, чтобы прикоснуться к знаменитому колоколу 16 века. Но зайти в храм решаются немногие. Покосившиеся стены не внушают доверия.

Музей народной медицины тоже уникален. Таких всего несколько на постсоветском пространстве. Здесь с помощью травяной терапии излечат от недуга и угостят витаминным отваром. Другое дело: найти саму лекарственную Мекку. Нет ни дороги, ни указателя.

Под Мотылем ещё один туристический объект скрыт от глаз человеческих. Обильно зарастает камышом. А запланированный некогда кемпинг для рыбаков пока существует только на бумаге.

Если не обратить на них внимание сегодня, мы можем их попросту утратить.