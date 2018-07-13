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На байдарках по Свислочи: необычный маршрут разработали в Минске

13 июля 2018 08:19
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Если вы до сих пор считаете, что сплав на байдарках – занятие сугубо для экстремалов, да и ехать за удовольствием придётся за тридевять земель – мы вас готовы разубедить!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор  Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи – Николай Воюш.

Куда же вы предлагаете отправиться на байдарках?

Николай Воюш, директор Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:
Сплавы будут по реке Свислочь, которая протекает по территории Минска, и будет называться «Цудоўная Свіслач». 

На байдарках по Свислочи: необычный маршрут разработали в Минске-1

Фишка этого байдарочного сплава в том, что мы не только сплавляемся, но и делаем остановку, посещаем «Город птиц». Это экологическая тропа на территории Минска, которая открылась у нас 4 апреля этого года. Она находится в урочище Серебряный лог, это возле Лошицкого парка, между Лошицей и Серебрянкой. Это получается удивительное место на зеленой карте Минска, сохранился природный ландшафт. Это болотистая низменность в пойме реки Свислочь.Таких мест в мире не так много.

Откуда начинается маршрут? Какие еще места смогут увидеть люди, которые будут сплавляться?

Николай Воюш:
Наш маршрут начинается от улицы Семенова, в районе улицы Маяковского. Дальше мы проплываем по реке Свислочь вдоль нашего города.

На байдарках по Свислочи: необычный маршрут разработали в Минске-4

Маршурт рассчитан на 2-2,5 часа. Посещаем «Город птиц», после этого мы отправляемся дальше по Свислочи и проплываем в Лошицкий парк, там разворачиваемся и снова возвращаемся к «Городу птиц», и там у нас финиш.

Пейзажи открываются потрясающие! В том месте, где мы сплавляемся, маршрут безопасный. Там неглубоко, в том месте Свислочь неширокая. Поэтому маршрут рассчитан как на детей, так и на взрослых. Этот маршрут может осилить любой желающий, если у него нет каких-то особых противопоказаний по состоянию здоровья. Кто боится воды, у нас предусмотрены спасательные жилеты, опытные инструктора. У нас предусмотрен какой-то мини-мастер-класс по обучению каким-то элементам техники гребли на байдарке.

На байдарках по Свислочи: необычный маршрут разработали в Минске-7

Это познавательное, образовательное мероприятие. Мы показываем, что мы можем не только сплавляться на байдарках, а можно сплавляться с пользой.

Как попасть на этот маршрут? С какого возраста можно в этом участвовать? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Туризм # Туризм # Николай Воюш # Фотофакт

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