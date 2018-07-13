На байдарках по Свислочи: необычный маршрут разработали в Минске

Если вы до сих пор считаете, что сплав на байдарках – занятие сугубо для экстремалов, да и ехать за удовольствием придётся за тридевять земель – мы вас готовы разубедить! Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи – Николай Воюш. Куда же вы предлагаете отправиться на байдарках? Николай Воюш, директор Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:

Сплавы будут по реке Свислочь, которая протекает по территории Минска, и будет называться «Цудоўная Свіслач».

Фишка этого байдарочного сплава в том, что мы не только сплавляемся, но и делаем остановку, посещаем «Город птиц». Это экологическая тропа на территории Минска, которая открылась у нас 4 апреля этого года. Она находится в урочище Серебряный лог, это возле Лошицкого парка, между Лошицей и Серебрянкой. Это получается удивительное место на зеленой карте Минска, сохранился природный ландшафт. Это болотистая низменность в пойме реки Свислочь.Таких мест в мире не так много. Откуда начинается маршрут? Какие еще места смогут увидеть люди, которые будут сплавляться? Николай Воюш:

Наш маршрут начинается от улицы Семенова, в районе улицы Маяковского. Дальше мы проплываем по реке Свислочь вдоль нашего города.

Маршурт рассчитан на 2-2,5 часа. Посещаем «Город птиц», после этого мы отправляемся дальше по Свислочи и проплываем в Лошицкий парк, там разворачиваемся и снова возвращаемся к «Городу птиц», и там у нас финиш. Пейзажи открываются потрясающие! В том месте, где мы сплавляемся, маршрут безопасный. Там неглубоко, в том месте Свислочь неширокая. Поэтому маршрут рассчитан как на детей, так и на взрослых. Этот маршрут может осилить любой желающий, если у него нет каких-то особых противопоказаний по состоянию здоровья. Кто боится воды, у нас предусмотрены спасательные жилеты, опытные инструктора. У нас предусмотрен какой-то мини-мастер-класс по обучению каким-то элементам техники гребли на байдарке.