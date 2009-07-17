Купание запрещено в 56 водоемах Беларуси

Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В список неблагоприятных зон для купания в Брестской области попали озеро Светиловское Барановичского района, озеро Сятье в деревне Велемичи Столинского района, а также зона отдыха оздоровительного лагеря «Чайка», река Ведьма в Ляховичах, река Щара в деревне Дарево Ляховичского района. Помимо этого, отдых на воде небезопасен на озере «Черное» и водохранилище «Селец» Березовского района, на городском пляже на реке «Мухавец» в Кобрине. Санслужба запретила купание в зонах отдыха санатория «Надзея» и «Буг», на городском пляже на реке «Мухавец» и озере «Визжар» Жабинковского района.

На Витебщине эта же участь постигла реки Западная Двина (за исключением зоны отдыха парка «Мазурино» Витебска), Лучеса и Витьба в Витебске, а также озера Шаты, Суя, Яново Полоцкого района, зону отдыха детского оздоровительного лагеря «Чайка».

В трех областях Беларуси закрыто для купания по одному водоему. В частности, в Могилёвской области река Бася Чаусского района, на Гомельщине – река Припять Мозырского района, а также в Гродненской области пруд в деревне Луцковляны Гродненского района.

Больше всего постановлений о запрещении купания вынесено санэпидслужбой в Минской области. Здесь купание запрещено в 30 водоемах. Это Смолевичское и Петровичское водохранилища, озеро Михайловское Пуховичского района, озера у деревень Новоселки, Слобода, Мстиж, Холхолица, зона отдыха «Дубки» Борисовского района, зона отдыха в Борисове. В «чёрном» списке числятся также Дубровское водохранилище Смолевичского района, пруд деревни Фастовичи и пруд в деревне Новые Фаличи Стародорожского района, река Титовка в зоне рекреации города Марьина Горка Пуховичского района, река Случь Слуцкого района. Купание запрещено в зонах отдыха на реке Неман – пляж «Высокий Берег» в Николаевщине, на реке Неман пляж «Теремок» в деревне Новый Свержень, в деревне Конколовичи, на озерах в деревнях Новая, Горки, реке Неман в деревнях Жуков Борок и Николаевщина Столбцовского района, а также на реке Неман и микрорайоне «Акинчицы» в Столбцах. В Воложинском районе отдыхать на воде не рекомендуется в зонах отдыха «Желтый Берег» и на реке Волмянка Воложинского района, Воложинском водохранилище. Помимо этого, купание запрещено в двух зонах отдыха в Любане, на Солигорском водохранилище, водохранилище «Левки» Стародорожского района, водоеме в Квасыничах Слуцкого района.

В Минске закрыты водохранилища «Птичь», «Цна», пляжи № 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды», а также зоны отдыха в районе пляжей № 2-6, 8,9 «Заславского водохранилища», передает корреспондент БЕЛТА.