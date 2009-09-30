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Красный берег. Новыя падарожжы дылетанта

30 сентября 2009 16:28
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А ещё тут была арабская комната в стиле альгамбра, который был представлен в Речи Посполитой только в Красном береге.

Красный берег, Гомельская область, Жлобинский район

В конце XIX века в Красный берег приезжает известнейший в то время русский архитектор Виктор Шрёдер, который закончил Ленинградскую академию искусств, затем берлинскую Академию искусств.

Красный берег

 

В Красном береге он проектирует свой шедевр. Как говорят искусствоведы, в эклектическом стиле с преобладанием элементов неоренесанса. Каждая комната этого здания неповторима: есть здесь помещения и в стиле необарококо, и в стиле ренессанс, и в романском стиле. Есть даже бальная комната в стиле Людовика XVI.

Красный берег

 

Во дворце сохранилась лепнина, но больше всего дворец славился своей галереей живописи XIX века. Здесь были картины Стефана Бакаловича, Генриха Семирадского, Айвазовского и многих других прославленных художников.

 

Красный берег 

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

Красный берег

# Туризм

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