Красный берег. Новыя падарожжы дылетанта

А ещё тут была арабская комната в стиле альгамбра, который был представлен в Речи Посполитой только в Красном береге.

Красный берег, Гомельская область, Жлобинский район

В конце XIX века в Красный берег приезжает известнейший в то время русский архитектор Виктор Шрёдер, который закончил Ленинградскую академию искусств, затем берлинскую Академию искусств.

В Красном береге он проектирует свой шедевр. Как говорят искусствоведы, в эклектическом стиле с преобладанием элементов неоренесанса. Каждая комната этого здания неповторима: есть здесь помещения и в стиле необарококо, и в стиле ренессанс, и в романском стиле. Есть даже бальная комната в стиле Людовика XVI.

Во дворце сохранилась лепнина, но больше всего дворец славился своей галереей живописи XIX века. Здесь были картины Стефана Бакаловича, Генриха Семирадского, Айвазовского и многих других прославленных художников.