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Конкурс на лучшую агроэкоусадьбу Беларуси: заявку можно подать до 1 сентября

09 августа 2016 07:43
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Новости Беларуси. Лучшие агроэкоусадьбы выберут в Беларуси. Бороться за награды владельцы туристических объектов будут в 8 номинациях. Например, «Start-up года», «Белорусская национальная кухня», «Стиль и гармония».

Подать заявку на участие в конкурсе может любой предприниматель, но не позднее 1 сентября.

Чтобы сделать состязание максимально объективным, организаторы требуют от номинантов предоставить отчёт о количестве предоставленных услуг,  заверенный налоговыми органами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Агротуризм # Туризм

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