Каплица Несвижского замка: история и легенды часовни

В Несвижском замке есть удивительное место, которое ежедневно посещают сотни туристов - каплица. Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ узнала, в чем ее уникальность.

Каплица - молельня или часовня, чаще всего католическая. Такие часовни строились еще в древней Руси. Скромные, без лишних убранств, простые по архитектурной форме и внутренней отделке.

У состоятельных людей были собственные каплицы. В них молились семьями. Своя часовня была и у представителей знатного рода Радзивиллов. Эта каплица появилась в замке 18 июня 1758 года. И хотя дворец существует с конца 16 века, долгое время никакой часовни в его стенах не было, Радзивиллы посещали городские храмы.

Вячеслав Мозолевский, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

На первом этаже проходил непосредственно сам молебен. На втором этаже располагаются балконы. На третьем этаже находился хор, там, как раз таки, располагались певчие. Хор в 18 веке был преимущественно мужским.

Каплица буквально встроена в Несвижский замок. Чтобы в нее попасть, сперва нужно войти во дворец. Главные реликвии этой часовни - копии иконы Матери Божьей Лоретанской, перед которой преклонялись Радзивиллы.

Вячеслав Мозолевский:

Поляков ожидала важная битва с турками, исход которой был далеко не ясен. Король, взявши икону в руки, приказал организовать молебен и всю ночь вместе со своим воинством молился перед иконой. А на завтра, когда произошло сражение, поляки победили. С того времени эта икона стала любимой иконой короля. Куда бы он не ехал, он всегда ее брал с собой.

Каплица в Несвижском замке существует уже несколько столетий. И она до сих пор хранит в себе подлинные таблицы слева и справа от алтаря.

Вячеслав Мозолевский:

На них содержится информация, которая рассказывает о том, как икона Пресвятой Девы Лоретанской была приобретена (на таблице справа), а таблица слева рассказывает о том, как Михаил Казимир Радзивилл завещал своим потомкам, чтобы икона хранилась только у них.

Во времена Радзивиллов интерьер каплицы был украшен иконами и различными фресками. Но в 30-ых годах 19 века часовня утратила свое истинное значение и долгое время использовалась под склад. Лишь в 1878 году каплицу вновь восстановили, стены и орнаменты отреставрировали.

Вячеслав Мозолевский:

В советское время, когда здесь находился санаторий, в каплице располагался процедурный кабинет и его стены были закрашены белой краской. После того, как краску сняли, реставраторы увидели фрески середины 18 века, которые сохранились не самым лучшим образом. Тем не менее, спереди часть фресок специально не реставрировали для того, чтобы посетители имели возможность видеть реальные фрески 18 столетия.

Несвижская каплица до сих пор хранит в себе тайны и загадки. Одна из легенд связана с решетками, которые располагаются на одной из стен.

Вячеслав Мозолевский:

Говорят, что за стеной находится помещение, в которое приводили радзивилловских узников по специальному ходу. Радзивиллы считали, что человека можно лишить имени, воли, богатства, но нельзя лишить веры. Поэтому ррадзивилловские узники находились за этой стеной и непосредственно могли присутствовать на богослужении.

Часовня Радзивиллов освящена, а это значит, что в ней до сих пор могут проводиться службы. Правда, пока она принимает лишь туристов, которые с любопытством рассматривают одну из самых интересных каплиц в Беларуси. Не зря она находится под охраной ЮНЕСКО.