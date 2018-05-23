Какие направления отдыха востребованы у белорусов? Все ответы в одном материале
Долгожданный отпуск стучит в двери. И хотя в тёплые края сейчас можно отправиться в любое время года, именно летняя пора ассоциируется у нас с настоящим отдыхом.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Андрей Молчан.
Какие направления будут особо востребованы у белорусов в этом сезоне?
Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Белорусы довольно консервативны в своём выборе, предпочитают более проверенные места, куда можно поехать отдохнуть с семьей либо самостоятельно. Если говорить о курортных направлениях, то это, естественно, Турция, Египет. Кроме того, сейчас открываются новые возможности, новые направления, которые осваивают белорусы – это Кипр, Албания; Черногория и Болгария – это уже давно изведанные и хорошо проверенные, зарекомендовавшие себя по качеству услуг направления для наших граждан.
Есть ли у Департамента какие-то рекомендации по безопасному нахождению в какой-то стране?
Андрей Молчан:
Да, мы стараемся помогать нашим путешественникам в плане выбора направления. Но хочу подчеркнуть, что в основном в своей массе основные туристические направления безопасны. Это за редким исключением возникают какие-то геополитические ситуации, связанные с внутренними конфликтами и войнами либо какие-нибудь стихийные бедствия, либо вспышки заболеваний, то в таком случае мы в плотной координации с нашим внешнеполитическим ведомством сразу реагируем, информируем наших граждан через свои каналы информации. Есть интернет-сайт Министерства спорта и туризма, есть интернет-сайт Национального агентства по туризму, есть сайт Министерства иностранных дел.
Если человек едет за границу самостоятельно, не по путевке, то у вас он где-то тоже фигурирует?
Андрей Молчан:
Департамент, к сожалению, не может отследить каждого конкретного индивидуального путешественника и скорее задача для наших загранучреждений, консульств за рубежом, к сожалению, наши белорусы не всегда желают, избегают общения с нашими представительствами, пока ничего не произошло. Таким путешественникам естественно едут на собственный страх и риск. Честно говоря, я бы хотел подчеркнуть, что наши самостоятельные путешественники довольно опытные. Ребята знают: куда и как ехать, как найти информацию, как устроится.
Какой формат отдыха нынче популярен у белорусов? Всевозможные туры или самостоятельные поездки?
Андрей Молчан:
Белорусы все больше и больше внимания начали уделять именно туризму, путешествию. В первую очередь, речь идёт о внутреннем туризме. Наши сограждане всё более активно интересуются историей страны и больше предпочитают проводить свободное время за изучением родного государства, территорий, малой родины. Для этого у нас создаются соответствующие условия. Хотел бы сказать о развитии агротуризма. Белорусы отдыхают на агроусадьбах гораздо больше, чем иностранцы.
Что бы вы посоветовали путешественникам, которые ездят отдыхать в страны, где нет белорусских консульств?
Андрей Молчан:
Я ещё хотел бы посоветовать нашим путешественникам: иметь в виду дипломатические и консульские представительства Российской Федерации. Благодаря нашим плотным союзническим отношениям с Москвой, у нас достигнуты соответствующие соглашения с Министерством иностранных дел о взаимной помощи в таких случаях.
Что больше всего пользуется спросом у иностранных туристов, какие города и достопримечательности?
Узнаете из видеоматериала.