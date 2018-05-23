Какие направления отдыха востребованы у белорусов? Все ответы в одном материале

Долгожданный отпуск стучит в двери. И хотя в тёплые края сейчас можно отправиться в любое время года, именно летняя пора ассоциируется у нас с настоящим отдыхом.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Андрей Молчан.

Какие направления будут особо востребованы у белорусов в этом сезоне?

Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Белорусы довольно консервативны в своём выборе, предпочитают более проверенные места, куда можно поехать отдохнуть с семьей либо самостоятельно. Если говорить о курортных направлениях, то это, естественно, Турция, Египет. Кроме того, сейчас открываются новые возможности, новые направления, которые осваивают белорусы – это Кипр, Албания; Черногория и Болгария – это уже давно изведанные и хорошо проверенные, зарекомендовавшие себя по качеству услуг направления для наших граждан.

Есть ли у Департамента какие-то рекомендации по безопасному нахождению в какой-то стране?

Андрей Молчан:

Да, мы стараемся помогать нашим путешественникам в плане выбора направления. Но хочу подчеркнуть, что в основном в своей массе основные туристические направления безопасны. Это за редким исключением возникают какие-то геополитические ситуации, связанные с внутренними конфликтами и войнами либо какие-нибудь стихийные бедствия, либо вспышки заболеваний, то в таком случае мы в плотной координации с нашим внешнеполитическим ведомством сразу реагируем, информируем наших граждан через свои каналы информации. Есть интернет-сайт Министерства спорта и туризма, есть интернет-сайт Национального агентства по туризму, есть сайт Министерства иностранных дел.