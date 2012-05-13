Как не испортить летний отпуск и почему самое важное написано мелким шрифтом. Расследование СТВ

Наталья Хитрикова:

На этой фотографии, когда приехала скорая, я лежу, то есть уже почувствовала себя плохо. И больше не встала.

Так закончился отдых для Натальи, ее мужа и семилетнего ребенка. Путевка в Турцию на троих обошлась в две тысячи долларов и только по счастливой случайности не стала «пропуском на тот свет». 12 дней пролетели как один, и уже на обратном пути в аэропорт автобус перевернулся на ровном месте.

Наталья Хитрикова:

Он начал съезжать на обочину, я смотрю: что-то не то. Нас начало крутить, заносить, а дальше я не помню. Рассказали потом, что три раза перевернулся автобус.

Говорят, гид успел вывернуть руль за 100 метров до обрыва. В то время как водитель туристического автобуса просто спал. Экспертиза потом покажет у мужчины 0,7 промилле алкоголя в крови. Скорая помощь приехала быстро, но пока медики работали на месте, представители турфирмы вместо того, чтобы хоть чем-то помочь, начали заметать следы.

Максим Хитриков:

Туристический автобус рядом остановился, гиды по выскакивали и начали срывать наклейки.

Всех пассажиров автобуса доставили в больницу. И на этом рвение местных экстренных служб закончилось. Помощь пострадавшим белорусам оказывали в порядке живой очереди. При этом забрали медстраховку и, якобы чтобы ускорить процесс, дали подписать документ.

Максим Хитриков:

Ничего непонятно, полностью все по-турецки. В двух словах сказали, что подписать. Выгораживали водителя, сунули бумаги, что мы претензий к нему не имеем.

Суд семья Хитриковых в итоге выиграла. Но получила встречную апелляцию и дело затянулось, а переписка с туркомпанией продолжается до сих пор. Обещали загладить вину бесплатной путевкой, но, видимо, три года еще не прошло.

Пока же Наталья готовится к сложной операции. Впрочем, несколько пассажиров этого же автобуса уже подписали «мировое соглашение». В суде помогли как раз доказательства, собранные самими пострадавшими на месте аварии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Орловская, юрист:

Если хотите что-то доказать, фотографируйте, берите письменные свидетельства у ваших знакомых, рядом отдыхающих. Еще там подтверждайте, что вам причинен вред.

Слова в судах ничего не значат. Фотографии, документы, вовремя оформленные страховки, вовремя сделанные звонки в страховые компании – и выигрыш будет ваш.

Алеся Немиро:

Неоднократно пытались показать на пальцах, так как английский знаем плохо. Муж уже рисовал животик, показывал недели ("За 2011 год, как минимум, четыре беременные белоруски потеряли детей во время отдыха за границей").



А потом УЗИ показало, что произошел выкидыш. Этот случай прописался тоже в Турции, и весь его цинизм умещается в одной бумаге – медицинской страховке. Местные врачи сочли, что жизнь самой молодой мамы вне опасности. И не оказали должную медицинскую помощь. А когда передумали, было уже поздно. Теперь ясно, что надо было или вовсе не ехать так далеко «в положении», или серьезно отнестись к страховке.

Екатерина Орловская, юрист:

Наши турагентства предлагают стандартную страховку, которая стоит от трех до семи евро на весь срок проживания. Экстренная медпомощь в случае серьезного причинения вреда здоровью не будет покрыта такой минимальной страховкой.

Предусмотреть заранее все – из разряда фантастики. Форс-мажоры никто не отменял, так что любой отдых на деле может оказаться «котом в мешке». Другое дело, когда туроператор не выполняет условия договора. В таком случае можно говорить о защите прав потребителя и требовать свою компенсацию. Как оказалось, менеджеры агентств сами порой не знают, что продают.

Сейчас мы проведем эксперимент: выберем на форумах заведомо плохой отель, позвоним в турфирму и попросим путевку в этот район.

Вот очень подходящее место в Турции. Трехзвездочный отель. И, судя сразу по нескольким форумам и особенно фотографиям самих туристов, стоит держаться от этого места подальше. Средняя оценка от 70 человек – 2,79. Однако менеджер, который расписывает нам тур по телефону, несколько другого мнения.

Менеджер турфирмы:

Неплохой, неплохой вариант. Но цена вопроса. Не то, чтобы дорогой, часто его спрашивают просто. У отеля этого есть бассейн, анимационная программа небольшая. Вот такой вариант.

В другой туристической компании, которая работает на белорусском рынке далеко не первый год, нам пояснили, почему так происходит. В последнее время у нас в стране появились десятки новых агентств, которые продают услуги в основном российских туроператоров. Все проще простого: зарегистрировали название, открыли счет в банке – и агентство готово. Только специалисты свои советы дают только на основе Интернет-информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Круглякова, начальник отдела туристической компании:

Она читает с сайта, что это за отель. То есть пользуется информацией, которую дал этот же оператор. Она будет уверять, что это великолепный отель, а на самом деле картинка красивая, описание красивое, а клиент столкнется с тем, что отель находится на третьей линии, что с ребенком грудным надо переть на коляске 400-500 метров.

Ирина Анатольевна пояснила: в правилах хорошего тона компании – сначала самим, что называется, «попробовать» маршрут, по которому потом поедут клиенты.

Ирина Круглякова, начальник отдела туристической компании:

Вплоть до того, что я иду в ресторан, заказываю среднестатистический обед, кофе, пиво, воду. Чтобы я знала, в какой стране сколько что стоит.

Обезопасить себя хотя бы на начальном этапе подбора тура отчасти можно: например, обратить внимание на название отеля. Не полениться и выяснить как он назывался в прошлом году.

Ирина Круглякова, начальник отдела туристической компании:

Прогорел один хозяин, продал его, а другой присваивает новое название, уже другой владелец. Поднимет он этот отель или нет – это вопрос.

В целом, сезон вояжей только набирает обороты. Но белорусы традиционно заказывают туры и планируют отдых заранее. Так что первоначальная карта путешествий лета-2012 уже составлена.

Ирина Круглякова, начальник отдела туристической компании:

В этом году очень популярна Испания и все испанские регионы. Очень популярна Греция. Это связано с тем, что поставлено очень много самолетов в неделю. Востребована Турция, в меньшей степени – Египет. Это связано с политическими событиями в этой стране, и только отчаянные, мне кажется, покупают путевки туда. Болгария, потому что это бюджетные туры. Черногория востребована в этом году, в меньшей степени – Хорватия.

Осталось не запутаться в возможностях и таких разных предложениях. Только тогда море, солнце, пальмы и песок будут в удовольствие.