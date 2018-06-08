Прямой эфир

г.п. Езерище, Городокский р-н (Витебская область). Фото прислал Вячеслав Борисенко

08 июня 2018 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Езерище известно с 1377 года в Великом княжестве Литовском. Принадлежало
Граховским, Соколинским, Огинским.
В ходе Ливонской войны стратегический Езерищенский замок был осаждён и взят
русскими войсками в 1564 году, однако вернулся под контроль Литвы в 1579
году.
С 1772 года в составе России (местечко, центр волости Городокского уезда).
С 1924 по 1929 год – центр Езерищенского района в Витебском округе. С 1929
года Езерище в составе Городокского, с 1935 – Меховского района. С 4
октября 1957 г. – городской посёлок. В 1962 году Езерище входит в состав
Городокского района.

# Год малой родины. Конкурс СТВ # Туризм # Вячеслав Борисенко

Другие новости рубрики

Все новости
г. Могилёв. Фото прислала Дарья Завадская
08 июня 2018 10:16

г. Могилёв. Фото прислала Дарья Завадская

Деревня Холмеч, Речицкий район (Гомельская область). Видео прислала администрация Холмечской средней школы
05 июня 2018 16:30

Деревня Холмеч, Речицкий район (Гомельская область). Видео прислала администрация Холмечской средней школы

Аг. Негневичи, Новогрудский район (Гродненская область). Видео прислала Вилора Малявская
05 июня 2018 16:20

Аг. Негневичи, Новогрудский район (Гродненская область). Видео прислала Вилора Малявская