г.п. Езерище, Городокский р-н (Витебская область). Фото прислал Вячеслав Борисенко

Езерище известно с 1377 года в Великом княжестве Литовском. Принадлежало

Граховским, Соколинским, Огинским.

В ходе Ливонской войны стратегический Езерищенский замок был осаждён и взят

русскими войсками в 1564 году, однако вернулся под контроль Литвы в 1579

году.

С 1772 года в составе России (местечко, центр волости Городокского уезда).

С 1924 по 1929 год – центр Езерищенского района в Витебском округе. С 1929

года Езерище в составе Городокского, с 1935 – Меховского района. С 4

октября 1957 г. – городской посёлок. В 1962 году Езерище входит в состав

Городокского района.