Прямой эфир

Город Орша (Витебская область). Фото и видео прислал Эдуард Навогонский

28 февраля 2018 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Высылаю фото, на которых представил некоторые районы родного города Орша, возрожденные из руин после Второй мировой войны. А чтобы зрители представили, сколько труда вложили оршанцы в возрождение города рядом, поместил фото времен фашистской оккупации этих же мест. 

Каждый населенный пункт имеет легенды и версии о происхождении его названия. Не исключение и мой родной город Орша. И у меня имеется версия о финно-угорском происхождении названия Орша, поскольку от Урала до Венгрии и Финляндии встречаются топонимы и гидронимы с названиями «Орша». Высылаю и обзорную экскурсию по Орше. Город является «восточными воротами» Республики Беларусь. 

Как к любом населенном пункте Беларуси, так и в г. Орша, проживает много творческих людей искренне любящих свой родной край. Совместно с оршанскими поэтами, музыкантами и певцами в последние годы было создано почти 50 клипов об истории г.Орша, знаменитых оршанцах и окрестностях города. На суд зрителей высылаю несколько клипов, созданных на слова оршанской поэтессы и в ее исполнении Тамары Михайловны Краевской.

# Туризм # Фотофакт # Год малой родины. Конкурс СТВ # Эдуард Навогонский

Другие новости рубрики

Все новости
Городокский район (Витебская область). Видео прислал Виталий Штарнов
28 февраля 2018 16:16

Городокский район (Витебская область). Видео прислал Виталий Штарнов

Город Калинковичи (Гомельская область). Фото прислал Денис Крогаль
28 февраля 2018 11:51

Город Калинковичи (Гомельская область). Фото прислал Денис Крогаль

Деревня Поляи, Витебский район (Витебская область). Фото прислала Анастасия Скородихина
27 февраля 2018 07:51

Деревня Поляи, Витебский район (Витебская область). Фото прислала Анастасия Скородихина