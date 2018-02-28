Город Орша (Витебская область). Фото и видео прислал Эдуард Навогонский

Высылаю фото, на которых представил некоторые районы родного города Орша, возрожденные из руин после Второй мировой войны. А чтобы зрители представили, сколько труда вложили оршанцы в возрождение города рядом, поместил фото времен фашистской оккупации этих же мест.

Каждый населенный пункт имеет легенды и версии о происхождении его названия. Не исключение и мой родной город Орша. И у меня имеется версия о финно-угорском происхождении названия Орша, поскольку от Урала до Венгрии и Финляндии встречаются топонимы и гидронимы с названиями «Орша». Высылаю и обзорную экскурсию по Орше. Город является «восточными воротами» Республики Беларусь.

Как к любом населенном пункте Беларуси, так и в г. Орша, проживает много творческих людей искренне любящих свой родной край. Совместно с оршанскими поэтами, музыкантами и певцами в последние годы было создано почти 50 клипов об истории г.Орша, знаменитых оршанцах и окрестностях города. На суд зрителей высылаю несколько клипов, созданных на слова оршанской поэтессы и в ее исполнении Тамары Михайловны Краевской.