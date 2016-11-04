Единый реестр туроператоров появится в Беларуси с целью сделать рынок услуг более прозрачным

Новости Беларуси. Единый реестр туроператоров появится в Беларуси. Его цель – сделать рынок услуг более прозрачным и предоставить достоверные данные о компаниях. Он будет включать полную информацию о работе туристической фирмы: от даты создания до количества клиентов за все время существования.

С реестром сможет ознакомиться любой желающий на сайте Министерства спорта и туризма.

Ведомство уже начало собирать сведения о турагентствах Беларуси. Прием документов ориентировочно закончится в первом квартале следующего года. Те операторы, которые не предоставят свою информацию в реестр, будут привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы уверены, что заинтересованность в том, чтобы попасть в этот список у всех. В том числе и у руководителей туристических фирм. Во-первых, им будет проще находить партнеров, им будет проще находить клиентов, а клиентам проще понимать, с кем они имеют дело.