Чечерску исполнилось 850 лет

Небольшой районный центр в Гомельской области в своё время был крупным общественно-политическим центром. одним из четырёх белорусских городов, которые первыми получили Магдебургское право, и, что ещё более важно, не потерял его после вхождения в состав Российской Империи.

Свой собственный маленький Париж в Беларуси стали строить в 1773 году, когда Екатерина Вторая подарила Чечерск графу Захарию Чернышёву. Город спланировали по образу и подобию французской столицы, построили три православные церкви, костёл и даже свой собственный Зимний дворец. Однако до наших дней сохранилась одна лишь спасопреображенская церковь. Именно в ней и начались сегодня праздничные мероприятия.

Трасса Санкт-Петербург – Одесса некогда разделяла город на две абсолютно симметричные части. Именно благодаря ей в городе, напоминающем Париж в миниатюре, бывали не только царские особы, но и Пушкин, и Державин. До сих пор поэзия здесь во всём. К празднику местных поэтов собрали в сборнике «Далони цёплыя Зямли».

– Я думаю, что стихи пишут во всех регионах. Но здесь особенно цветут поэты, – говорит Леонид Сосновский, учёный, соавтор проекта «Далони цёплыя Зямли».

К празднику Чечерск получил целый букет роскошных подарков. В городе построили новый амфитеатр, фонтан, обустроили центральную площадь и даже открыли бюст графу Захарию Чернышёву. Однако главной достопримечательностью маленького Парижа и сегодня, как и века назад, остаётся каменная Ратуша. Этот символ Родины чечеряне впитывают с молоком матери.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея продолжатся 10 октября до позднего вечера. В эти минуты Чечерск поздравляют звёзды белорусской эстрады, а в 22.00 небо расцветит праздничный фейерверк.