Беларусь заняла 2-е место в мире по уровню развития агротуризма – корреспондент «Картины мира» посетила отечественные усадьбы

Еще одно достижение Беларуси вдруг признал всемирно известный географический журнал «National Geographic». Агротуризм у нас чуть ли не лучший на планете! Что значит чуть ли?! Одна лишь Италия опередила Беларусь в мировом списке. Но при этом итальянцы перебираются в Беловежскую пущу и весьма рады. Увидела это наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

У нас нет ни моря, ни гор. Есть 20 тысяч рек, 10 тысяч озер, 36 процентов территории — леса, 7 процентов — национальные парки. А еще море гостеприимства и горы возможностей. Попарится в баньке — да без проблем!

Оседлать степного жеребца — и здесь, пожалуйста. Выковать лук и стрелы — и это не предел мечтаний.

5 месяцев голосования по 18 номинациям. В 4 из них была представлена и Беларусь. Лучшие, по мнению читателей самого популярного географического журнала – National Geographic Traveler, уже известны. Отечественный агротуризм второй. Мы уступили лишь признанному лидеру в этой сфере – Италии.

Андрей Паламарчук, заместитель генерального редактора журнала «National Geographic Россия»:

Во-первых, поздравляю! Во-вторых, я хотел сказать, что агротуризм вообще – это одно из самых перспективных направлений в туризме. Я полагаю, может даже самое перспективное направление наряду с экологическим туризмом.

Иметь рядом соседа с хорошо развитым агротуризмом – это для России удобно, выгодно, дешевле и правильнее. Я, например, при первой же возможности лично поеду и исследую те возможности, которые дает Беларусь в сфере агротуризма.

На русском «National Geographic» выходит вот уже 10 лет и 5 из них проводит настоящее общенародное и даже почти всепланетное голосование: читатели выбирают полюбившиеся им туристические направления, отели и виды услуг.

Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:

Место правильное, очень почетное. Это то, о чем мы мечтали, но не думали, что это произойдет так быстро. Потому что, конечно, Италия – признанный лидер. И мы планировали когда-нибудь стать такой славянской Италией для Европы и наших соседей.

А вот они (пусть и итальяно веро) Италии уже предпочли Беларусь. Он родом из туристической империи, она из героического Бреста. Оставив ресторанный бизнес на самом узнаваемом сапоге, вот уже два года как Умберто и Ирина вместе с детьми протаптывают себе житейскую тропу в беловежском Каменце. Здесь они открыли свою агроусадьбу в имперском стиле.

Ирина Мущук, хозяйка усадьбы:

Здесь у нас небольшой водоем, живут рыбки. Можно только полюбоваться, потому что я очень большой защитник животных. Здесь у нас небольшой сад –летом все в розах, потому что я очень люблю розы. А это наш кролик Цаца, есть три котенка.

И это все из их хозяйства. «А что касается деревенской живности, – говорит хозяйка, – то разве на кур согласны».

Ирина Мущук, хозяйка усадьбы:

Я приехала на подворье, посмотрела, у кого есть козочки, у кого есть курочки.

Но я сказала: если ко мне будут приезжать туристы, я все равно никогда не смогу передать тот колорит, который у них в хозяйстве находится. А для моих туристов они будут дидактическими фермами. Будем привозить попоить из соски козленка, дать козу покормить, погладить, поиграться.

А вот Умберто оказалось и вовсе к сельскому быту не готов, пусть и жить без него уже не может.

Умберто Мущук, хозяин усадьбы:

Лет 10 назад я попробовал подоить корову у бабушки. И мне даже удалось попасть себе в рот. Очень впечатлило. Вообще моя стихия — кухня. Итальянцы помешаны на этом. Занимаюсь покупкой продуктов. Это для меня очень важно. Все что касается земли – никогда не сталкивался с этой работой. И поэтому, в основном, помогаю листья сгребать, подрезать траву, деревья могу подстричь.

Меж тем на кухне мужчина из страны темперамента, страсти, моды, а главное вина и пасты чувствует себя куда уверенней. Сегодня для большой семьи и постояльцев агроусадьбы Умберто готовит настоящий имперский ужин. И первое, с чего начинает – паста. Что касается продуктов...

Умберто Мущук, хозяин усадьбы:

Начиная с 2000 года, я заметил, что в Беларуси заметно улучшились продукты питания, да и их разнообразие тоже. Многие итальянцы думают, что здесь едят только суп и картошку. Я им говорю: здесь есть все. Молоко очень вкусное, сыр, хрен, сметана, масло, детям нравятся ваши глазированные сырки. Вся эта нарезка тоже из белорусских продуктов. Только базилик итальянский.

А вот и еще одна причина, по которой эта белорусско-итальянская семья Беларусь в рейтинге личном поставила на первое место.

Умберто Мущук, хозяин усадьбы:

В Беларуси я нашел спокойствие. Это демократичная страна. Даже больше, чем Италия. Здесь дети могут спокойно ходить в школу, мы можем спокойно жить в доме. Когда идем в магазин или банк, не боимся, что нас ограбят. Это и есть та стабильность, которой нет в Италии, да и в Европе тоже.

Светлана:

Здесь всегда доброжелательная атмосфера. Здесь приветливые хозяева. Здесь прекрасный шеф-повар, отличная кухня. Есть бильярд. Здесь рядышком Беловежская пуща, заповедник.

Кроме всех перечисленных особенностей, а также настоящего итальянского шефа, есть на усадьбе еще комнаты для массажа и гимнастики, йоги. Могут организовать Ирина и Умберто прогулки на лошадях в манеже, теннисный корт и баню.

Умберто Мущук, хозяин усадьбы:

Впервые я открыл баню для себя лет 15 назад в Беловежской пуще. Помню, как после бросился в снег голым. Вообще, в Беларусь хотят приехать все мои знакомые, но я очень ревностно к этому отношусь, потому что они захотят делать, как я, когда попадут сюда.

В сентябре белорусско-итальянская усадьба признана лучшей в номинации «Укрепление межгосударственных связей». Как знать, не благодаря ли этому смешанному семейству у нас второе место в журнальном рейтинге? Поистине, семьи стирают границы на карте и вершат национальные репутации.

Меж тем в Беларуси свыше двух тысяч усадьб. Уже к концу года их количество увеличится еще на две сотни. А ведь еще 15 лет назад не было ни одной.

Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:

Изначально мы хотели отличаться от всех наших соседей. Чтобы человек, который приедет в Беларусь, чувствовал, что это белорусская усадьба. Прежде всего, это душевная теплота – вот ради этого едут. Потом – традиции, образ жизни, вкусная еда (очень часто из печки), красивые пейзажи – леса, озера, нетронутая природа.

В той же Италии сельский отдых – это уже давно не только ночевка плюс завтрак, но и возможность попасть на фермы, ярмарки, попробовать блюда итальянской кухни. Более креативными в развитии агробизнеса стали за последние годы и белорусы. При усадьбах появились музеи хлеба и пчел, гостям предлагают сделать подковы и посетить экомаршруты.

Инна Петрашкевич, руководитель туристического бюро:

Гости просят проведения для них экскурсий. Интересен им разнообразный отдых – рыбалка, катание на лошадях, катамаране, лодке, вертолете.

Дмитрий Наконечный, хозяин усадьбы:

Иностранцев, как правило, не очень много. Немного, наверное, не потому, что они не хотят сюда приехать, просто многие не знают. Это с одной стороны. А со второй стороны, у нас довольно-таки неплохая загрузка. То есть едут, в основном, белорусы. Потому что им ближе это все, они хотят отдыхать в своей компании, с семьей.

Больше всего домиков в деревне в Минской и Витебской областях. Сутки отдыха стоят эдак тысяч 500 рублей. Тысяч 330 человек, примерно, в прошлом году отдохнуло в белорусских агроусадьбах. 80 процентов визитеров – россияне.

Юлия Таланова, директор туристической компании (Россия):

Каждая усадьба своим занимается. Не копирует другую, а делает именно что-то свое, свои изюминки везде. По дороге даже водители останавливаются и показывают нам всевозможные базарчики, где мы покупаем вашу колбасу – вяленую и не вяленую, вареную, жареную. Все пробуем, что можно, потому что, действительно, это очень вкусно, богато, насыщенно.

Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:

Мое убеждение: если мы не будем менять указ и правила игры, то до 2021 года мы справимся. И к 2021 года наш сельский туризм будет очень близок к уровню Италии. Во всяком случае, содержание и впечатление, которое мы будем производить, будут равноценны.

И, поглядев на все это, уже и недоумевать перестаёшь: а заслуженное ли оно – второе место в рейтинге? А ведь и впрямь мы в агротуризме почти вровень с итальянцами!