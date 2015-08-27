Прямой эфир

«Золото» белорусских полей. Специалисты отметили улучшение качества и урожайности

27 августа 2015 09:38
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Белорусские аграрии в этом году постарались на славу. Хлебный каравай этого года весит около 8 млн. тонн. Но прежде, чем попасть в руки пекаря, крестьянское золото пройдёт долгий путь обработки. Собранный урожай стекается именно сюда - на элеватор мукомольного завода. новое зерно обязательно берут на пробу и проверяют.

Новособранный урожай хранится до следующего года. В нынешнем - мы пользуемся заготовками прошлогоднего. А собранное в этом году зерно обрабатывается только через месяц-полтора. Это называется послеуборочное дозревание.

И к слову, о той самой чистке. Урожай не только отбирается, но и увлажняется. Просеивается. Сортируется. И снова проверяется на пробу. В этом году специалисты отмечают как урожайность, так и качество зерна. 

# Фотофакт # Урожай

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