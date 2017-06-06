Кто отвечает за стрижку травы на газонах?

Как же приятно, когда в летнем городе пахнет свежескошенной травой, а газоны в парках превращаются в бархатный зеленый ковер! И все это благодаря столичным газонокосильщикам!

Высота растительного покрова влияет не только на имидж города, но и на экологию. Трава хорошо впитывает выхлопные газы, но большой травостой может стать причиной размножения вредных микроорганизмов, поэтому так важна работа газонокосильщиков!

Чтобы приступить к очередной стрижке газона, Николай Дмитриевич обязательно осматривает свою технику на исправность, проверяет воздушный фильтр и леску, ведь в его руках – безопасность людей! В сильные дожди и грозы работа останавливается!

Облагородить территорию на высоких склонах, возле люков и цветочных клумб – ручной колоссальный труд. «Шумахерам» на самоходных машинах такие препятствия не по силам, их полигоны – исключительно ровные газоны. Но благодарность людей и любовь к природе вдохновляют газонокосильщиков стараться все больше!

За день опытным мастерам случалось постричь больше 1 га травы! Они признаются, что работа на свежем воздухе и физические нагрузки помогают всегда быть в форме. Без историй не обходится!

Вы удивитесь, но зарубежные ученые доказали, что запах свежескошенной травы помогает справиться с головной болью и улучшает настроение! Цените наш чистый и уютный город и тех, кто создает эту красоту!