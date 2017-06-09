Загородная сказка: как преобразить деревянную рамку для фото и стеклянные банки?

Июнь цветет и пахнет! Цветочные ароматы плывут по воздуху. Так и хочется запечатлеть эту красоту. А чтобы теплые воспоминания о летней загородной сказке грели душу круглый год, сегодня мы предлагаем размять свои «очумелые ручки».

Для более эффектного результата используйте игрушки разных размеров, укладывая их друг на друга. Роль украшения могут выполнить любые другие предметы, например, пуговицы, ракушки или винные пробки. Главное условие – разнообразие форм. Когда экспозиция будущего произведения нащупана, фиксируем на клей ее составные части.

Если в вашей домашней мастерской не нашлось распылителя, вы смело можете пустить в дело акриловою краску. Даже в таком исполнении наш «оберег» для фото карточки приобрел совершенно другие оттенки.

Сошедший с мировых подиумов, модный вот уже несколько сезонов подряд металик нашел свой отклик и в нашем домашнем хенд мейд-искусстве. Даем рамке подсохнуть.

Чем причудливее форма емкости, тем фееричнее результат. Так что не спешите выбрасывать использованную стеклотару! Посмотрите на нее под другим углом! Наклеиваем на будущую вазу аппликацию и покрываем лаком – техника декупажапроста и симпатична.

Вот так чудеса перевоплощения: обычные стеклянные банки вчера, сегодня – оригинальные емкости для хранения. А отслужившие свое, бездушные бутылки в новом статусе привнесут в интерьер уют и особенный шарм.