40 путевок на двоих в Иорданию будут разыграны в 35-ом туре игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

Тур за туром игра «Удача в придачу!» доказывает, что для покупателей «Евроопт» нет ничего невозможного, и удача обязательно улыбается тем, кто в этом действительно нуждается. Пример тому – победа Александр Байрамова из агрогородка Корень Логойского района. Ведущий инженер производственного отдела предприятия «Минскзеленстрой» в 34 туре выиграл заветный приз – квартиру в столице по адресу Мястровская, 4! В настоящее время Александр вместе с женой Светланой и шестимесячным сыном проживает в столичном общежитии, которое молодые супруги получили от работы. Но «Евроопт» круто поменял планы молодой семьи.

В минувшем туре «Евроопт» осчастливил еще двоих своих покупателей. Бухгалтер футбольного клуба «Слоним-2017» Ольга Ахралович не раз становилась свидетельницей спортивного триумфа. Но благодаря «Евроопту» теперь и сама смакует вкус победы.

Сапожник без сапог – это как автовладелец без прав. Такую маленькую оплошность новоиспеченный обладатель второго внедорожника от «Евроопта» Евгений Сакач из Борисова обещает исправить.

Обладательницей денежного приза в 20 000 рублей стала постоянная участница игры удача в придачу Ольга Соколовская из Витебска. Радостная пенсионерка на игру «Удача в придачу» настроена воинственно – она намерена выиграть квартиру. И мы не сомневаемся, что ее история побед только начинается

Обладательницу второго крупного денежного приза минчанку Аллу Наркевич, сотрудника Министерства экономики радостная новость застала в отпуске. Вот-вот счастливая покупательница прилетит на родину за своими денежками. И если кто-то отдохнувший уже возвращается из отпуска, то для 80 покупателей Евроопта, которым фортуна в 34-ом туре подарила путевки в самую загадочную восточную страну – Марокко, отпускные хлопоты еще впереди.

Становитесь в победный ряд с героями нашего сюжета и вы! 35 тур игры удача в придачу в самом разгаре! Покупайте в магазинах «Евроопт», а также в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи», – и выигрывайте невероятные призы.

А еще – снова будут разыграны 40 путевок на двоих, на этот раз в древнюю сказочную Иорданию! Сразу 80 покупателей Евроопта проведут целую неделю – с 23 по 30 июля – в роскошном пятизвездочном отеле на берегу Красного моря. Пейзажный бассейн с видом на залив, гидромассажные ванны, сауны, изысканная кухня… И традиционно «всё включено»! Главное, запомните: удачу может принести один-единственный игровой код, но практика игры неумолима – чем больше кодов, чем регулярнее участие в турах, тем выше шансы на главную в жизни победу! Так что играйте! Ищите встреч с удачей! А «Евроопт» каждые две недели готов называть имена новых счастливчиков.