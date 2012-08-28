101-летняя жительница Америки стала старейшим пользователем социальной сети Facebook

Новости США. 101-летняя жительница Калифорнии Флоренс Детлор, официально признанная старейшим зарегистрированным пользователем Facebook, в минувший понедельник, 27 августа, посетила штаб-квартиру Facebook в Кремниевой долине, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Во время визита госпожа Детлор встретилась с руководителями социальной сети: основателем и генеральным директором Facebook Марком Цукербергом и главным операционным директором компании Шерил Сандбер. Руководители ресурса официально признали американку старейшим пользователем, зарегистрированным в Facebook.

После встречи Шерил Сандберг выложила на своей страничке совместное фото с Флоренс Детлор, под которым поблагодарила Флоренс Детлор за визит и признала, что эта встреча – огромная честь для создателей социальной сети.

Как только фотография была опубликована, Флоренс Детлор буквально засыпали предложениями «подружиться» интернет-пользователи со всех уголков мира. Бабушка любезно принимает в «друзья» всех желающих. Активные посетители Facebook уже окрестили госпожу Детлор «Бабушкой Facebook».

В последней записи американка признаётся, что рада возможности появления новых друзей.

Флоренс Детлор, запись в Facebook:

Мне нравится думать о возможности появления новых друзей.

Популярность Флоренс Детлор уже вышла за пределы онлайн-пространства. Сегодня о Детлор пишут в американской прессе, говорят в новостях национальных радиоканалов, в ближайшее время бабушка появится в эфире некоторых телевизионных передач США.

Как свидетельствует профиль 101-летней Флоренс Детлор, она закончила Западный колледж в Лос-Анджелесе в 1932 году. Сейчас госпожа Детлор живет в городе Менло-Парк, Калифорния (здесь по стечению обстоятельств и находится штаб-квартира Facebook). Бабушка зарегистрировалась в Facebook в августе 2009 года.