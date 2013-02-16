Новое направление фитнеса - «Port De Bras» или танец как спорт

«Движение рук и тела» - так переводится «Port De Bras» - фитнес с элементами хореографии или танец как спорт. Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ познакомились с новым направлением фитнеса.

Александра Крывель, инструктор по «Port De Bras»:

Это относительно новое направление. Оно танцевальное. Но это микс различных направлений - это смесь балета, пилатеса, йоги, джаз-модерна и других фитнес-тренировок.

Сам термин «Port De Bras» позаимствован из хореографии. Элегантные па с плавными движениями и спокойная музыка скорее напоминают необычный танец, нежели стандартное фитнес-занятие.

Александра Крывель:

Я занимаюсь хореографией много, с детства. Хореография - достаточно травматичный вид нагрузки. А «Port De Bras» - это реабилитация, это восстановление. Это тот же самый танец, близкий к балету, но полезный для здоровья.

Метод тренировки основан на сбалансированной нагрузке. Упражнения равномерно нагружают все тело - от глубоких мышц и внутренних органов до позвоночника и конечностей. Хореография проста, движения в комбинации логичны и плавно перетекают из одного в другое. Поэтому сложностей при первом занятии у вас не возникнет.

«Port De Bras» позволяет за короткий период времени привести тело в хорошую форму даже совсем нетренированным людям. Правда, заниматься следует регулярно, качественно проделывая каждый элемент. 10 тренировок - и, по словам сторонников этого направления, мы почувствуем укрепление мышечного корсета, улучшим осанку, линии рук станут более изящными. Кстати, комплекс не содержит прыжковых элементов, а значит абсолютно безопасен для людей с проблемами позвоночника.

Александра Крывель:

На шпагат вы, конечно, сразу не сядете, но получить растяжку мышц, их разогрев, стать более пластичными, получить навыки контролирования своего тела вы сможете с «Port De Bras».

Казалось бы, эффект от занятия не может быть таким очевидным, а ведь мы получаем эффект трех фитнес-программ в одной - силовая тренировка, кардио- и глубокий стретчинг, расслабление.

Александра Крывель:

На «Port De Bras» может прийти каждый - от девочки-подростка до мужчины в возрасте. Потому что, в принципе, противопоказаний нет. Если были какие-то очень серьезные травмы, а это силовой и аэробный вид нагрузки совмещенные вместе, то я не советую. Если у вас были какие-то небольшие травмы, то это как раз таки то направление, которое поможет восстановиться, подтянуть тело, привести его в форму.