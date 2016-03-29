В Беларуси активно идёт процесс идентификации животных

Историю жизни конкретного сельскохозяйственного животного можно проследить с помощью уникального идентификационного номера. В нем содержится вся важная информация: возраст, вес, проведенные вакцины. Данные зашифрованы в специальном штрих-коде.

Для чего это нужно? В первую очередь, для того, чтобы на прилавок поступала только качественная мясная продукция, и мы были спокойны за свое здоровье и здоровье близких.

Сегодня в Беларуси процесс идентификации идет активными темпами.

Идентификационные номера – на бирках, микрочипах, татуировках – нужны крупнорогатому скоту, козам, овцам, лошадям, свиньям. На животных, которые их получат, заведут электронные паспорта. В документе будет отмечено, что происходило с четвероногим с момента его рождения.

В первую очередь идентификация затрагивает животных сельскохозяйственных организаций. Сегодня в системе зарегистрированы больше чем 723 тысячи голов крупного рогатого скота.

Владельцы питомцев на частных подворьях тоже должны идентифицировать своих питомцев. Правда, только в том случае, если планируют использовать животное или продукты животного происхождения для получения прибыли, допустим, для продажи молока.

Так как же зарегистрировать свою козочку или корову в системе и получить бирку с номером? В каждом районном центре Беларуси будет работать представитель Центра информационных систем в животноводстве. К нему и нужно обратиться. Также можно внести данные о событиях в жизни питомцев и самостоятельно — на сайте центра. Частные подворья начнут знакомить с новой системой нынешней весной. В этом процессе нет ничего сложного, уверяют специалисты. Зато плюсы очевидны.