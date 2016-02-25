Скоро весна и пора к ней готовиться. Сегодня я расскажу, как разгладить кожаную куртку и убрать заломы.

Погладить утюгом вы всегда успеете. Но сначала попробуйте щадящие методы.

Кожаное пальто, куртку расположите на плечиках и отправьте на несколько дней в шкаф, так чтобы другая одежда не соприкасалась с ней.

Разгладит мятую кожу и спинка стула. Повесьте на нее изделие и оставьте в таком положении на пару дней.

Небольшие складки можно не гладить, а смазать обычным вазилином. А после обработки – вынести куртку на балкон и проветрить.

В качестве альтернативы втирания вазилина можно применить глицерин. Воду с добавлением глицерина 1/1 необходимо разбрызгать из пульверизатора на мятую поверхность. После чего – осторожно разгладить с изнаночной стороны утюгом.