Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Быть обаятельной, привлекательной и жутко нравиться мужчинам! Рассказываем в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь, как в советское время девушки подчеркивали свои достоинства и скрывали недостатки. Красота в то время требовала много усилий.

Лариса Лабутина, косметолог, мастери международного класса, преподаватель школы косметологов:

Косметики не было. Уезжали в Москву. Люди стояли по ночам к открытию магазина, на прилавках сметали все, что только было возможно, привозили в Минск.

Сейчас от разнообразия баночек на прилавках магазинов глаза разбегаются. А несколько десятилетий назад, например, кисточки для макияжа были на вес золота. Выбор между подводкой и карандашом для глаз даже не стоял. А тени и помады не отличались разнообразной палитрой цветов. Дефицит инструментов красоты и молодости заставлял женщин идти на различные ухищрения. Лариса Лабутина:

Сами варили тушь, использовали примитивные румяна порошковые, пудры, которые были достаточно жесткие, крупные и были всегда видны на лице. Был такой карандаш «Живопись», который продавался в канцелярских товарах, но женщина, располовинив его и, смачивая маленькую кисточку, работая с грифелем, умудрялась делать очень удачные стрелки.

В качестве основы для макияжа девушки изловчились использовать театральный грим, смешанный с вазелиновым маслом. Позже появился первый тональный крем, но и он покрывал кожу толстым неестественным слоем. Тени для век буквально добывались из художественных мелков. Их крошили и разбавляли водой. Но чаще всего на советских красавицах можно было заметить заграничные голубые тени.

Лариса Лабутина:

Первые тени пришли к нам из Польской Народной Республики. Фабрика «Полена» выпускала три тени в наборе. Это были голубые, зеленые, коричневые и белые. Причем рекомендации были неразумные с точки зрения эстетики. Говорили так: если у вас зеленые глаза, нанесите на веко зеленые тени, если голубые глаза – голубые тени.

Укладывать мужчин штабелями у ног одним взмахом ресниц советским дамам помогала знаменитая тушь в брусочке «Ленинградская». Перед применением её нужно было увлажнить и многие использовали для этого … слюну. Отсюда народное название – тушь «поплюйка». Для густоты между слоями накладывали пудру и разделяли склеенные ресницы иголкой.

Лариса Лабутина:

Помады были не разнообразные, но были прекрасны по качеству. Потому что входило то же масло какао, спермацет, растительные масла, красители. Губы были в моде красные очень много лет. Но немногим удавалось найти такую помаду. Чаще всего это были подарки из-за границы. Женщины использовали химические карандаши.

Яркая помада шла в ход и для подрумянивания щёк. Модный образ дополнялся всевозможными начёсами и завивками.

Лариса Лабутина:

Тряпочки брали льняные, потому что они лучше держали форму. Их превращали в подобие бигуди, накручивали на волосы. В них было одно преимущество – они не мешали спать, не надавали такого натяжения волос и волосы не повреждались. А на утро дама снимала так называемые папильотки, она уже была в мелких кудряшках и укладывала уже на свой вкус.