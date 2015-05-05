Трогательные и душевные строки в адрес Ветерана прислал Даниил Ильютик, ученик 3 класса средней школы №2 г. Жодино. Сейчас мы прочтем его послание.

Здравствуйте, уважаемый ветеран!

Я не могу Вам выразить своей благодарности за то, что я дышу, живу, говорю, слышу, вижу. Невозможно описать мою благодарность Вам за то, что я вижу вокруг себя лица близких мне людей, улыбки прохожих, солнце, родителей, бабушку с дедушкой, машины, самолеты, вертолеты - это благодаря Вам.

Ведь именно Вы, рискуя жизнью, защищали Родину, ведь именно Вы помогли спастись такой великой державе как Беларусь, ведь именно Вы видели, как погибали Ваши товарищи от вражеских пуль и при этом не сдавались. Знайте, что каждый из нас, будь то ребенок или взрослый человек, всегда будет помнить, что Вы сделали для нас. Я горжусь, что живу в одной стране вместе с Вами. Беларусь гордится Вами!

Я знаю, что мое письмо не вернет Вам Ваших погибших на войне товарищей, близких Вам людей, но я написал это письмо в надежде на то, чтобы Вы знали:

мы вечно будем Вам благодарны за Вашу смелость, отвагу, честь, любовь к своей Родине!

Ильютик Даниил, ученик 3 класса средней школы №2 г. Жодино

После таких искренних и проникновенных слов с трудом сдерживаешь слезы.