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Танец бачата. Захватывающая гамма чувств в движении

20 февраля 2015 10:14
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Он ведёт, она - следует. Чувственно, энергично, и одновременно - нежно. Этот социальный парный танец напоминает роман на паркете. От любви с первого взгляда, страстного диалога до тоски и страданий… Захватывающая гамма чувств в движении.

Девушки обретают в бачате мягкость и пластику. Мягкие шаги напоминают движения кошек. Мужчины же учатся быть лидерами и эффектно вести партнёршу. Пара вместе изображает музыку и строит рисунок танца, предсказать который невозможно…

Бачата - танец-импровизация. Базовые шаги и повороты - как краски для художника - просто основа. А дальше всё зависит от умения пары находить общий язык, настроение и вдохновение.

# Танцы # Фотофакт # Марина Конопацкая # Екатерина Батронец # Олег Муровейко

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