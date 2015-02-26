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Старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь Станислав Соловей рассказал об основных плюсах и минусах радаров

26 февраля 2015 08:30
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Насколько у нас в Беларуси распространено использование радаров и как эффективно они работают?

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Работа радаров сделана для автомобилистов, чтобы они сдерживались, не попадали в неприятную ситуации. На протяжении нескольких десятков лет инспекторы ГАИ используют радары. Раньше это были стационарно выставляемые радары «Барьер», «Сокол», «Искра» и другие. Все автомобилисты знают о том, что они могут встретить радар. На сегодняшний день, начиная с 2012 года, активно используется система фотофиксации нарушения скоростных режимов, которые установлены как стационарные приборы, так и передвижные.

Есть мнение, что иногда радары ошибаются. Действительно ли такое возможно?

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
У каждого радара есть степень погрешности, есть радары, у которых 1 км/час, у некоторых - 2. Поэтому трассы, где можно ехать 90 км/час радар выставляется (в том случае, если погрешность - 2) - 103 км/час. За 10 км не предусмотрено ответственности плюс погрешность прибора. В свою очередь радары постоянно проходят проверку. Каждые полгода специалисты проверяют: правильно ли работает прибор.  

# Фотофакт # ГАИ # Станислав Соловей

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