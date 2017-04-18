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Создать сад мечты: секреты садоводства от Юлии Тадеуш

18 апреля 2017 10:59
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Маленький Принц оценил бы по достоинству сказочный сад Юлии Тадеуш: настоящая планета роз. Летом здесь живут нежная Грейс, элегантная Эмма Гамильтон и яркая принцесса Маргарет.

У каждого сорта своё очарование и неповторимый аромат: от цитруса до орехового амаретто.

19 лет розоводства стало для Юлии частью любимой жизни. Участок в Колодищах, который достался в наследство от дедушки, она превратила в оранжерею под открытым небом. Этим апрельским утром мы отправились к замечательной хозяйке, чтобы узнать все секреты садоводства.

# Растения и цветы # Фотофакт # Юлия Тадеуш

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