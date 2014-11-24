Поэтесса Валентина Дробышевская презентовала сборник стихов «Чтоб у неба остаться в груди» на СТВ

Валентина, у Вас совсем недавно вышел новый сборник стихов. Расскажите о нём.

Валентина Дробышевская, поэтесса:

Это новый сборник «Чтоб у неба остаться в груди». Конечно, у меня сейчас волнение, состояние, когда плод идёт в мир, ты отдаёшь плод миру. Выживет ли он в этом мире? Что он принесёт? Каким он вырастет потом? Для меня присуще волнение. Сегодня я дышу поэзией…

Издавать свой сборник - ответственный шаг. Вы обнажаете душу. Как Вы пришли к тому, что стали писать стихи?

Расскажите о нём.

Валентина Дробышевская, поэтесса:

Я пишу стихи с детства. Как только научилась писать, я сразу стала писать стихи. Причем сразу у меня были песни. Я сочиняла какие-то детские песенки: какую-то музыку, слова… Это всем нравилось. Позже, когда я стала пионеркой, я писала стихи на патриотические темы. Когда стала комсомолкой, тоже писала стихи. Это все развивалось и развивалось. Поэзия сопровождает меня с самого-самого детства. По профессии я учитель русского языка и литературы. Мама у меня тоже была филологом, крестная - также филолог, это уже заложено на генетическом уровне.

Какой уровень поэзии сегодня в Беларуси? Ее популярность и востребованность сегодня.

Расскажите о нём.

Валентина Дробышевская, поэтесса:

Конечно, время диктует свои условия и ритм жизни в том числе. И то, что люди в метро читают прозу, - это закономерно. Разве можно прочесть стихотворение где-то в общественном транспорте? Для чего мы читаем? Чтобы отвлечься, сконцентрироваться на чем-то, просто не думать ни о чем, получить какую-то информацию и ту же об этом забыть… А стихи приживаются. Настоящее стихотворение несёт в себе энергетику. Прочитать его где-то на ходу просто невозможно.

Существует ли женская и мужская поэзия? Женский слог и мужской слог. Как Вы считаете: отличается ли они между собой?

Расскажите о нём.

Валентина Дробышевская, поэтесса:

Если говорить о женском и мужском начале, естественно, оно проявляется: и в мышлении, и в проявлении чувств. Можно сказать: чисто женская и чисто мужская поэзия. Например, мне часто говорят о том, что некоторые мои стихи написаны «мужской» рукой, а есть такие легкие стихи, которые будут понятны любой девушке. Еще могу сказать о том, что у меня есть стихи, которые написаны от лица мужчины. Поэтому такого жёсткого разделения я бы не делала. В наше время женщины тоже технически мыслят. Мы постоянно обмениваемся энергиями. Мужчина и женщина.

Есть ли у Вас любимый поэт?

Расскажите о нём.

Валентина Дробышевская, поэтесса:

Сергей Есенин очень близок мне по духу, по мировосприятию. И еще мне очень близка Марина Цветаева. Человек необъятной души. Ей пришлось преодолеть очень много трудностей в жизни, но тем не менее она выстояла. И то, что она подарила миру, то, что она оставила, я думаю, будет волновать еще многие века.

Если говорить о современниках, кого сейчас читают, учат, рассказывают друг другу?

Расскажите о нём.

Валентина Дробышевская, поэтесса:

Классика никуда не ушла. Молодёжь очень любит читать творчество Иосифа Бродского, Владимира Маяковского. Поэзия жива. Она будет жить до тех пор, пока бьется человеческое сердце. Почему? В основе поэзии лежат чувства и ритм. А наше сердце тоже стучит в определенном ритме. Вот пока оно стучит, и пока чувства нас волнуют, поэзия будет жить…

Как происходит процесс написания стихотворения?

Расскажите о нём.

Валентина Дробышевская, поэтесса:

Поэты - это вечно влюблённые люди. Они могут написать стихи когда угодно и для кого угодно. Поэтому хорошо быть поэтом!