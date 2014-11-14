Орхидея - королева растений и страсть коллекционеров

Считается, что орхидея — капризное растение, за которым очень сложно ухаживать. Но так ли это на самом деле? Давайте узнаем у специалиста!

Волшебная, таинственная, загадочная, чарующая… Королева растений и страсть коллекционеров… Южная красавица вдохновляет на подвиги, за нее цветоводы готовы платить целые состояния. До недавнего времени считалось, что вырастить орхидею самостоятельно слишком сложно. Но многие специалисты с этим не согласны.

Слово «фаленопсис» в переводе означает сходство с ночной бабочкой. И действительно, только приглядитесь к этим цветкам. Словно парящая бабочка они манят, чаруют нас своей красотой. Может, поэтому некоторые считают этот вид орхидеи энергетическим вампиром?

Среди огромного разнообразия орхидей каждый может найти то, что ему ближе. Некоторые экземпляры особенно ценные, ведь их сложно приобрести и не так просто за ними ухаживать. К примеру, эта орхидея-башмачок — любимица коллекционеров.

Несмотря на то, что орхидеи — тропические растения, они прекрасно адаптируются к нашим климатическим условиям. Правда, зимой за ними следует ухаживать особенно внимательно. Малейший сквозняк или сухой воздух могут погубить хрупкую красавицу.

Будьте внимательны при поливе орхидеи.

Желательно опрыскивать орхидею дистиллированной или талой водой по мере подсыхания коры. И конечно, не стоит забывать об освещении.

Для орхидей можно использовать комплексную подкормку. Особенно, если вам хочется, чтобы растение поскорее зацвело. Но помните, чем чаще орхидея будет радовать бутонами, тем слабее станут листья.

Орхидея - очень благородное и благодарное растение. Если за ней ухаживать правильно, она долго будет радовать вас своей природной красотой. Поэтому не бойтесь и смело выращивайте орхидеи дома — они привнесут в вашу жизнь только положительные эмоции.