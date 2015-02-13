Не знаете как сказать о чувствах любимой? Выразите их с помощью оригинального подарка!

14 февраля. День святого Валентина. Прекрасная возможность для влюблённых высказать свою любовь на языке подарков и символов. Для многих именно этот праздник заменяет начало весны, несмотря на то, что погода за окном ещё совсем зимняя. И только прекрасные букеты цветов в руках возлюбленной, говорят о том, что настоящая весна не за горами.

Цветы помогут рассказать о ваших чувствах вашей половинке. Но как быть: если 14 февраля наступает вам на пятки. Вы хотите подступить к своему подарку со всей душой, но ещё не знаете, как это преподнести необычно. Мы вам поможем!

День любви - День святого Валентина отмечают во многих уголках планеты. Во Франции в этот день принято дарить друг другу драгоценности. Кстати, французы первыми придумали использовать в качестве «валентинок» любовные послания - четверостишья. В Испании принято отправлять свои послания почтовым голубем. Предпочитают дарить возлюбленным сладости - итальянцы. А датчане дарят друг другу подснежники либо засушенные белые цветы.

Не важно, что вы подарите. В любом случае для вашего любимого это будет нечто особенное.

В День святого Валентина все думают, дышат любовью. Все говорят на языке любви. И если есть в году день, когда о любви можно говорить открыто и во всеуслышание, то разве это не замечательно? Любите и будьте любимы!