Мастер по ремонту обуви Игорь Ковалев: о тонкостях ухода и ремонта обуви

Как подготовить обувь к зиме?

Игорь Ковалев, мастер по ремонту обуви:

Обувь необходимо просушить, почистить. Но это не значит, что нужно ее поставить возле батареи. Она должна высохнуть. Сейчас продается очень много приспособлений и кремов по уходу за обувью. Лучше всего крема, которые имею масла, которые увлажнят кожу, чтобы она не высохла за зиму. Кожа не сухая, не влажная. Кожа становится мягкой. Хорошо вставить внутрь специальное приспособление, чтобы не потерять форму обуви.

Многие люди в силу того, что с утра очень мало времени, они куда-то спешат, протирают обувь просто блестящей губочкой. Этого достаточно для защиты?

Игорь Ковалев, мастер по ремонту обуви:

Нет, этого не достаточно! Это на время. Оно создает только внешний вид, но это не практично.

Что касается спреев с водоотталкивающим эффектом: насколько это полезно? И насколько, быть может, они «убивают» обувь?

Игорь Ковалев, мастер по ремонту обуви:

Они не «убивают». Водоотталкивают. Но это нужно делать заранее. И лучше - вечером, чтобы обувь пропиталась, высохла. Вовсе не перед уходом.

Как ухаживать за подошвой. Очень часто покупаешь туфли с кожаной подошвой и задаешься вопросом: «Надо ли ставить профилактику или нет»?

Игорь Ковалев, мастер по ремонту обуви:

Сама по себе кожаная подошва бывает очень скользкая, поэтому профилактику ставить надо. Если она не скользит, то лучше немного поносить.

При выборе обуви на высоких каблуках, сомневаешься: устойчив ли он будет? Не сломается ли он в погоне за счастьем? На что нужно обращать внимание?

Игорь Ковалев, мастер по ремонту обуви:

Нужно обращать внимание: правильно или не правильно стоит каблук. Во-вторых, каблук должен полностью соответствовать форме. Должна быть прямая линия к носку.

Иногда на обуви остаются белые разводы. Что с этим делать?

Игорь Ковалев, мастер по ремонту обуви:

Если речь идет о зиме, то лучше всего на зиму ставить резиновые набойки. Они не скользкие. Не пристает снег. Правда, резина снашивается несколько быстрее.