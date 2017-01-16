Куда отнести ненужную ёлку? Минский зоопарк принимает новогодние ёлки на корм животным

Новогодние праздники позади. Пришла пора убирать елку. Но лучше отнести зеленую красавицу в зоопарк. Здесь ей найдут достойное применение.

Оказывается, натуральную хвою любят все парнокопытные! Верблюдица Саке – не исключение.

Похоже, двугорбая дама обрадовалась нашему визиту и такому лакомству. Сейчас колючие белорусские ели составляют ежедневный рацион «заграничного» животного.

Верблюдица Саке обглодала всего несколько хвойных веточек, поэтому с бывшей новогодней елкой мы отправились и к благородному оленю. Он поспешил полакомиться гостинцем, а потом предпочел с ним поиграть.

Но, пожалуй, больше всего хвойному подарку обрадовались козы!

Их от колючей елки за рога не оттащишь! Еще бы! Хвоя – это не только вкусный, но и весьма полезный для животных продукт.

Если ваша новогодняя елка еще не осыпалась, вы тоже можете принести ее на съеденье животным. Главное, убрать с зеленой красавицы все игрушки и мишуру. Деревья можно оставить на входе в зоопарк.

Сосны и пихты в зоопарк не принимают. Животные их есть не будут. А вот натуральные ели эти милые обитатели ждут с огромным нетерпением!