Более 11 тыс. покупателей «Евроопта» получили бесплатные пригласительные на шоу Валерии и Димы Колдуна

Концерт, которого ждала вся страна. Артисты, о встрече с которыми мечтал каждый зритель в этом зале. Это случилось благодаря Евроопту!

Несравненная российская певица Валерия и популярный белорусский исполнитель Дмитрий Колдун в сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина в минувшую субботу в «Минск-Арене» специально для самых активных участников игры «Удача в придачу!» от «Евроопта» исполняли свои известные хиты. Более 11 тыс. покупателей «Евроопта» получили бесплатные пригласительные на грандиозное шоу с участием российско- белорусских звезд. Шанс был у каждого!

Розыгрыш происходил в два этапа. Сначала пригласительные на шоу получили те, кто на протяжении трех туров игры, с 23-го по 25-й включительно, сумел накопить 60 и более игровых кодов. Таких активных участников набралось около 7,5 тыс. человек. Остальные – это участники, сумевшие вскочить в «последний вагон», то есть набрать 40 и более игровых кодов в период с 28 января по 5 февраля. Этот шанс был предоставлен для тех покупателей, кто очень хотел попасть на концерт, но не успел выиграть билет на первом этапе.

Все покупатели Евроопта ждут встречи с госпожой удачей! Кто-то уже ездит на новой машине от «Евроопта», кто-то приступил к ремонту в выигранной «квартире удачи» в Минске. Но победа – это не только суперпризы игры, но и удовольствие от покупок, от азарта розыгрышей, от сюрпризов, подарков и хорошего настроения, которые дарит своим покупателям «Евроопт». И, несомненно, мощнейший заряд положительных эмоций ожидал всех, кто получил заветный билет на концерт в «Минск-Арене»!

Самые активных и постоянные покупатели «Евроопта», интернет-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл», получили уникальную возможность насладиться нашумевшей музыкальной программой, с которой народная артистка России Валерия выступала в лондонском Альберт-холле. Но в эту субботу поп-дива дарила не только радость белорусским поклонникам, но и делилась своей удачей с покупателями Евроопта! Ведь буквально за несколько часов до выхода на сцену Минск– Арены, на Денисовской 8 в ТРЦ Е-Сити Валерия в качестве звездного вестника удачи 26 розыгрыша определила новых победителей игры «Удача в придачу».

Валерия, народная артистка России:

Я сегодня своими глазами видела, как выпадают эти числа, как материал обрабатывается вот эти все данные. Это абсолютно прозрачная история. И мне кажется… Есть те, кто не верит, да? Вы знаете, наверное, очень многие себя скомпрометировали – всякие лотереи и игры, когда все там по своим расходилось, но это не тот случай. Я вообще совершенно в восторге от этой идеи. Это видно и слышно по реакциям людей, которые совершенно не ожидают. Это же не профессиональные актеры, чтобы так играть радость или наоборот никаких эмоций.

Если смотреть, как «Евроопт» относится к своим покупателям – это, конечно, вообще дорогого стоит. Они очень много делают для привлечения клиента. Поэтому это здорово. И такой ход нетрадиционный, небанальный: и вот эти розыгрыши, и концерты.

Вместе с Валерией в этот вечер свои лучшие песни покупателям Евроопта дарил белорусский певец Дмитрий Колдун, который тоже в свое время становился вестником удачи!

Дмитрий Колдун, певец:

Я испытал зависть, когда вытаскивал для кого-то машины, думал, кто бы для меня машину вытащил, но приходится все зарабатывать своими руками и голосом. Безусловно, это прекрасная возможность что-то выиграть и более того попасть на такое мероприятие как сегодня, в котором мне очень приятно участвовать вместе с Валерией. Это одно из таких грандиозных мероприятий… Не знаю, когда еще проходили подобного рода концерты.

Фантастическое шоу в «Минск-Арене» продлилось больше трех часов и не оставило равнодушным ни одного зрителя! Участники игры «Удача в придачу!», которые благодаря «Евроопту» смогли услышать любимых звезд абсолютно бесплатно, не скрывали искренних эмоций.

Еще одна прекрасная новость! «Евроопт» уже готовит новый сюрприз для активных участников игры «Удача в придачу!», о котором расскажет совсем скоро! Играть становится все интереснее! А тем временем 11 февраля стартовал новый, 27-й тур игры, который продлится до 24 февраля включительно. И уже 25 февраля будут разыграны 30 тыс. денежных сертификатов по 10 руб, 200 сертификатов по100руб, три новеньких автомобиля Hyundai Сreta и, конечно же, седьмая столичная квартира от «Евроопта» – у Национальной библиотеки, в престижном жилом комплексе «Маяк Минска», по адресу ул. Кирилла Туровского, 20.

А 26 февраля игра «Удача в придачу!» отпразднует свою годовщину! Но! Это только начало! Подарков и сюрпризов будет еще больше! Удача – в каждом магазине Евроопт!