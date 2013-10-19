Белорусские байкеры попрощались с дорогами

Новости Беларуси. Попрощались с дорогами до весны. Байкеры закрыли мотосезон. В ближайшие дни некоторые из них еще будут выезжать, но большинство поставят свои мотоциклы на прикол. Середина-конец сентября – традиционное время прощания с дорогами.

19 октября в Минске прошёл финальный в сезоне мотопробег - заключительным аккордом прозвучал рев моторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О реве моторов и проносящихся мимо двухколесных конях до весны можно забыть. Байкеры закрыли мотосезон.

Погода благоволит рыцарям дорог. На смену вчерашнему дождю пришел нежаркий солнечный день – идеальное сочетание для прощания с дорогами.

Катя Химера, байкер:

Этот сезон отлично прошел, много километров было пройдено, покатались в этом сезоне отлично, съездили в Прибалтику, Грузию, Армению. Просто здорово, на самом деле! Хотелось бы в следующем сезоне еще больше поездить!

Путешествия байкерам необходимы, как воздух. На мотоциклах некоторые из них объездили весь мир.

Игорь Подгорный, байкер:

Классика жанра, вершина всей пирамиды – туристический мотоцикл, на котором можно ехать бесконечно долго. И я знаю, что ребята из Минска ездят на мотоциклах даже в Португалию. Я вам так скажу: нужно немного денег в кармане на бензин, на еду – и мотоциклиста не остановить.

Байкерское движение преимущественно мужское. Но немногочисленные девушки стараются не отставать от своих коллег по двухколесному братству. Железного коня Катя оседлала 7 лет назад, и с тех пор не представляет своей жизни без байка.

Катя Химера, байкер:

Интересные люди, места для путешествий, куда можно отправиться на мотоцикле. Это образ жизни.

А вот Миеле в байкерское движение привел муж... Тридцать лет назад. С тех пор любовь и дороги у них тесно переплелись.

Миеле Скеркявичене, байкер (Литва):

Дорога, друзья, и воздух чувствуешь.

Закрывать сезон Миеле с мужем приехали из своей родной Литвы в Беларусь. Уже завтра им предстоит дорога домой, где байк будет надежно укрыт от непогоды до весны.