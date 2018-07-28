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«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»

28 июля 2018 19:36
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Новости Беларуси. Мастера точного выстрела из 18 стран примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»-1

Торжественное открытие состоялось на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Победитель состязания определится по результатам трех основных этапов.

«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»-4

Турнир включает индивидуальный и парный зачеты, эстафету и внеконкурсную снайперскую дуэль. Обстановка максимально приближенна к реальной боевой ситуации.

«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»-7

Владимир Белый, главный судья конкурса «Снайперский рубеж»:
Эти этапы построены на основании большого опыта участия в подобного рода соревнованиях. И, конечно, имеют практическую направленность. Это в большей степени касается самих упражнений, стрельб и тех конкурсов, этапов испытаний, которые предстоит пройти нашим участникам.

«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»-10

Вадим Денисенко, руководитель конкурса «Снайперский рубеж»:
Это второй конкурс по массовости. Танковый биатлон – 23 команды, у нас – 18 команд. Поэтому зрелищно будет. Интересно будет посмотреть и оценить, сделать для себя срез: насколько готовы наши солдаты. Насколько мы правильно идем тем путем, который мы заложили.

«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»-13

Конкурс проходит в рамках «Армейских международных игр-2018». Белорусская команда выступит под 17 номером.

«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»-16

Все стрелки получат одинаковые образцы оружия: снайперские винтовки СВД, автоматы АК-74, а также пистолеты Макарова. Это позволит участникам из разных стран находиться в равных условиях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Владимир Белый # Вадим Денисенко # Фотофакт

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