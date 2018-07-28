«Зрелищно будет»: в рамках «Армейских игр-2018» стартовал «Снайперский рубеж»

Новости Беларуси. Мастера точного выстрела из 18 стран примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мастера точного выстрела из 18 стран примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественное открытие состоялось на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Победитель состязания определится по результатам трех основных этапов.
Турнир включает индивидуальный и парный зачеты, эстафету и внеконкурсную снайперскую дуэль. Обстановка максимально приближенна к реальной боевой ситуации.
Владимир Белый, главный судья конкурса «Снайперский рубеж»:
Эти этапы построены на основании большого опыта участия в подобного рода соревнованиях. И, конечно, имеют практическую направленность. Это в большей степени касается самих упражнений, стрельб и тех конкурсов, этапов испытаний, которые предстоит пройти нашим участникам.
Вадим Денисенко, руководитель конкурса «Снайперский рубеж»:
Это второй конкурс по массовости. Танковый биатлон – 23 команды, у нас – 18 команд. Поэтому зрелищно будет. Интересно будет посмотреть и оценить, сделать для себя срез: насколько готовы наши солдаты. Насколько мы правильно идем тем путем, который мы заложили.
Конкурс проходит в рамках «Армейских международных игр-2018». Белорусская команда выступит под 17 номером.
Все стрелки получат одинаковые образцы оружия: снайперские винтовки СВД, автоматы АК-74, а также пистолеты Макарова. Это позволит участникам из разных стран находиться в равных условиях.