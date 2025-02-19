Змушко и Шкурдай завоевали золото Кубка России по плаванию

Стартовый день первого этапа Кубка России по плаванию принес сборной Беларуси полный комплект наград. В активе спортсменов два золота, столько же серебра и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай привычно была лучшей на стометровке на спине. Она остановила секундомер на отметке 1,63 секунды. Ближайшую конкурентку она опередила почти на секунду. Также вне конкуренции оказалась Алина Змушко. Ей покорился полтинник брассом.

На аналогичной дистанции, но баттерфляем Анастасия Кулешова показала второе время. Как и Константин Курочкин на 1,5 километра. Бронзу на 200 метрах комплексом завоевал Алексей Рылько. Всего в соревнованиях принимают участие более 400 пловцов.