Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу подходит к завершению

Новости Беларуси. Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу близится к завершению. Турнирную таблицу на данный момент возглавляет «Минск». Дружина идет без поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй состав «Минска» – молодежный, занимает четвертую строчку, отставая от лидера на 12 баллов. Тем не менее две столичные дружины попадают в списки участников плей-офф. Напомним, в финальный раунд проходят восемь лучших коллективов. Молодежная команда «Минска» в четверг, 21 марта, отправилась к «Горизонту-2-РЦОП». Игроки обеих команд имеют еще юниорский возраст. Гости со старта взяли инициативу в свои руки, но столкнулись с сильным сопротивлением. Только в третьей четверти минчанки заметно оторвались и затем смогли продержать разницу в счете до 20 очков. Итоговые цифры – 88:63.

Диана Линдерова, атакующий защитник молодежной БК «Минск»:

Во второй четверти мы расслабились, сыграли вничью, нам сказали, что такого быть не должно. Я себя чувствовала вполне комфортно. С такими командами мы должны играть намного лучше. Мы играли во взрослом чемпионате, хотя наш возраст еще не взрослый. Это довольно легко – бороться с командами, которые ниже пятого места, выше которые – они сильнее нас на голову, но мы с ними тоже боремся. У нас задача – выиграть хотя бы одну игру из первой тройки.