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Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу подходит к завершению

21 марта 2024 19:33
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Новости Беларуси. Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу близится к завершению. Турнирную таблицу на данный момент возглавляет «Минск». Дружина идет без поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу подходит к завершению-1

Второй состав «Минска» – молодежный, занимает четвертую строчку, отставая от лидера на 12 баллов. Тем не менее две столичные дружины попадают в списки участников плей-офф. Напомним, в финальный раунд проходят восемь лучших коллективов. Молодежная команда «Минска» в четверг, 21 марта, отправилась к «Горизонту-2-РЦОП». Игроки обеих команд имеют еще юниорский возраст. Гости со старта взяли инициативу в свои руки, но столкнулись с сильным сопротивлением. Только в третьей четверти минчанки заметно оторвались и затем смогли продержать разницу в счете до 20 очков. Итоговые цифры – 88:63.

Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу подходит к завершению-4

Диана Линдерова, атакующий защитник молодежной БК «Минск»:
Во второй четверти мы расслабились, сыграли вничью, нам сказали, что такого быть не должно. Я себя чувствовала вполне комфортно. С такими командами мы должны играть намного лучше. Мы играли во взрослом чемпионате, хотя наш возраст еще не взрослый. Это довольно легко – бороться с командами, которые ниже пятого места, выше которые – они сильнее нас на голову, но мы с ними тоже боремся. У нас задача – выиграть хотя бы одну игру из первой тройки.

Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу подходит к завершению-7

Ольга Подобед, главный тренер молодежной БК «Минск»:
Начали мы очень хорошо. Сегодня дала поиграть тем молоденьким девочкам, для них чемпионат вообще впервые. Видно, как они боялись, как они переживали. Готовим их ко взрослому баскетболу, потому что детский заканчивается. В пекло их запускать нельзя, а в таких играх потихоньку надо. Это опыт взрослого баскетбола. Они когда выступают за свои возраста, это более детский баскетбол. Это в моем понимании. Здесь совсем другое. Здесь от меня другие требования. Нужно думать, а не просто прийти, бросить. Баскетбол – шахматы на паркете. 

В пятницу, 22 марта, состоится гомельское дерби. «Рыси» проэкзаменуют свой молодежный состав. Завершится регулярный сезон 6 апреля.

# Баскетбол # Ольга Подобед

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