Женский бокс: Мария Крашенникова (Россия) и Диана Зиневич (Беларусь)

Марии Крашенниковой всего 23 года, она уже занимает 7 место мирового рейтинга. Диане Зиневич 30 лет, разница в возрасте ощутима, однако опыт боксерских поединков у них разный.
8 боев, все победы из них 3 –нокаутом у Марины Крашенниковой и у Дианы Зиневич 3 боя и три победы. Рейтинги у обеих ровные. Но все 3 боя белорусская боксан проводила против дебютанток. Видимо, это самое серьезное испытание в ее профессиональной карьере.
В Беларуси женский бокс не сильно развит. Но в связи с тем, что в 2012 году в Лондоне уже будет женский бокс и женская программа, уже начали более ли менее серьезно готовиться. Но центра профессионального бокса почти нет, кроме Могилева.