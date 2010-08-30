Женский бокс: Мария Крашенникова (Россия) и Диана Зиневич (Беларусь)

Мария Крашенникова из России и белоруска Диана Зиневич. Несмотря на то, что белорусская спортсменка боксирует очень хорошо, в этом бое в фаворитах русская девушка. Она – чемпионка среди женщин. Ее манеру боксировать можно назвать мужской. Сейчас она боксирует за чешский клуб, хотя сама уроженка России.

Марии Крашенниковой всего 23 года, она уже занимает 7 место мирового рейтинга. Диане Зиневич 30 лет, разница в возрасте ощутима, однако опыт боксерских поединков у них разный.

8 боев, все победы из них 3 –нокаутом у Марины Крашенниковой и у Дианы Зиневич 3 боя и три победы. Рейтинги у обеих ровные. Но все 3 боя белорусская боксан проводила против дебютанток. Видимо, это самое серьезное испытание в ее профессиональной карьере.

В Беларуси женский бокс не сильно развит. Но в связи с тем, что в 2012 году в Лондоне уже будет женский бокс и женская программа, уже начали более ли менее серьезно готовиться. Но центра профессионального бокса почти нет, кроме Могилева.